Nel cuore dell’ultimo weekend di appuntamenti della settima edizione del Donizetti Opera, prende vita una nuova iniziativa della Fondazione Teatro Donizetti, realizzata in collaborazione con Immobiliare della Fiera S.p.A. per animare la grande agorà cittadina formatasi sul Sentierone riaperto dopo i restauri. Il programma riserverà al pubblico una serie di sorprese e attività musicali sotto i portici come simbolico passaggio di testimone fra l’atmosfera festivaliera e quella festiva natalizia.

Sabato 4 dicembre, dalle 10 in poi, sarà infatti il Donizetti Christmas Day: per un’intera giornata il Teatro Donizetti e il Centro Piacentiniano saranno uniti nel segno della musica di Donizetti in occasione dello shopping natalizio. Il Balzer, Legami Sushi&More e Antica Fiera, oltre ad alcuni esercizi commerciali come la galleria Art Events Mazzoleni, Neroli32 e Tiziana Fausti si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione insieme alla Sala Coro e alla Sala Musica del Teatro Donizetti, recentemente restaurate e riallestite per queste occasioni, ospitando una serie di concerti a tema.

Durante la giornata, passerà sotto i portici la Banda “Venti d’Opera” mentre all’ora dell’aperitivo ci saranno due angoli dj: quello nella zona di via Monte San Michele, fra il Bu Cheese Bar e il T-Bakery, con Jodi Pedrali, l’altro al Balzer con NicoNote.

Gli artisti coinvolti nei brevi concerti in programma, che verranno ripetuti più volte per permettere l’ascolto al più alto numero di appassionati e passanti nel rispetto delle norme anti-covid, sono alcuni fra quelli già protagonisti delle passate Donizetti Night: Achrome Ensemble, Ensemble dell’Arcimboldo, Estudiantina Ensemble Bergamo, Ensemble Musica Aperta, il Quartetto Bandistico dell’Associazione Nazionale Alpini., il Quartetto FantaBrass, Les Saponettes, il duo voce e fisarmonica Tomaz’o. Altri appuntamenti sono realizzati grazie a due fondamentali collaborazioni con istituzioni della città: il Conservatorio “Gaetano Donizetti”, che sarà presente con una serie di ensemble formati dai propri allievi (per la “maratona” al Balzer ad esempio quelli delle classi di tastiera, voce, basso e chitarra pop/rock ) e con un concerto dedicato a “Donizetti e Napoli” del direttore Emanuele Beschi (viola) insieme al chitarrista Duilio Conti al ristorante-pizzeria “Antica Fiera”; quindi il Festival organistico internazionale “Città di Bergamo” per il concerto di Paolo Bottini all’organo Serassi op. 640 del 1856 nella Chiesa di Sant’Anna.

Nella boutique di Tiziana Fausti è poi in programma una performance della Compagnia Artemis Danza, mentre le vetrine della Farmacia Terni ospiteranno il video dell’Elisir d’amore in scena in queste settimane al Donizetti.

Grande novità è il debutto della Pizza Donizetti ideata dal ristorante pizzeria “Antica Fiera” che unisce le due anime del compositore, quella di Bergamo e quella di Napoli, città fondamentale per la sua carriera: gli ingredienti sono provola, friarielli e polpettine fritte di manzo.

Dalle ore 10 sarà possibile entrare al Teatro Donizetti con le speciali visite guidate teatralizzate Donizetti On Live (su prenotazione), originali e immersive, ideate da Francesco Venturi per la riapertura del teatro, con le musiche liberamente tratte dalle opere di Gaetano Donizetti eseguite dai Solisti dell’Orchestra Donizetti Opera, mentre la voce dell’audioguida in italiano è quella di Maurizio Donadoni. Lungo il percorso che prevede il passaggio anche in zone normalmente non accessibili al pubblico, è prevista anche la presenza di alcuni artisti come Massimiliano Milesi (sassofono), Giovanni Colleoni (violoncello), Martina Ghezzi (performer). Si scopriranno storie, segreti, novità del Teatro restaurato che s’illumina di luce propria e prende vita. In un viaggio nel tempo dal Settecento a oggi, sono raccontate la rinascita del Donizetti e la ripartenza della comunità bergamasca, come di tutta la società civile. Al termine del tour, esclusivamente per il Donizetti Christmas Day, il pubblico potrà ascoltare un concerto in Sala Coro o in Sala Musica.

Dalle 12 alle 17 si potrà invece esplorare gratuitamente “Bergamo Città di Donizetti” a bordo dei nuovissimi Tuk Tuk ecosostenibili, un progetto promosso dal Consorzio turistico di Bergamo con Visit Bergamo come partner: una passeggiata verso Città Alta e ritorno accompagnati da una guida specializzata che illustrerà i luoghi legati al musicista come la Casa natale, la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Teatro Sociale, etc.

Tutti i concerti negli esercizi commerciali sono a ingresso gratuito e le presenze regolate secondo la normativa vigente.

La visita “Donizetti On” ha una durata di 40 minuti circa, con gruppi da 16 persone massimo.

I biglietti hanno un costo intero 12 € / ridotto 10 €.

Il percorso con i Tuk Tuk “Bergamo città di Donizetti” ha una durata di circa 50 minuti, per quattro persone ogni vettura ed è gratuito.

Biglietteria

Piazza Cavour, 15 – Bergamo – martedì-sabato, ore 13-20

Costo dei biglietti:

– opere al Teatro Donizetti:da 110 euro a 30 euro

– opere al Teatro Sociale:da 90 euro a 30 euro

Carnet: acquista tutti i biglietti di ciascunweekend con lo sconto del 25%.