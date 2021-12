In esclusiva al TAM il concerto-evento basato sul rivoluzionario videogioco di SQUARE ENIX.

Special guest della serata il compositore e arrangiatore Masashi Hamauzu che ha contribuito alla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake.

Il FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour, presentato da AWR Music Productions, è un nuovo elettrizzante concerto con tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull’amata musica di FINAL FANTASY VII del compositore Nobuo Uematsu e inclusa la sigla “Hollow” di FINAL FANTASY VII REMAKE.

Lasciati trascinare da un’orchestra e un coro di oltre 100 musicisti, guidati dal direttore vincitore del GRAMMY® Award Arnie Roth, con scene video mozzafiato ad alta definizione del nuovo gioco creato esclusivamente per questo concerto da SQUARE ENIX.

FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour arriva in Italia dopo aver riscosso enorme successo e spettacoli sold out nei più prestigiosi teatri al mondo come la Royal Albert Hall di Londra e il Microsoft Theatre di Los Angeles .

Ospite speciale il compositore e arrangiatore Masashi Hamauzu che verrà appositamente dal Giappone per presenziare alle tappe del tour europeo tra le quali Milano.

Masashi Hamauzu come compositore e arrangiatore per Square Enix, ha contribuito alla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake oltre che Final Fantasy X e Final Fantasy XIII. È anche uno dei cantanti della registrazione originale di “One-Winged Angel” da Final Fantasy VII, sul quale ha lavorato direttamente con Nobuo Uematsu.

Immergiti nel mondo di uno dei giochi più visionari di tutti i tempi con questa sensazionale esperienza di concerto multimediale!

ARNIE ROTH

Arnie Roth, direttore musicale di FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour, vincitore del GRAMMY® Award, è noto per aver collaborato con artisti come Il Divo, Diana Ross, Jewel, Andrea Bocelli, The Irish Tenors, Charlotte Church, Peter Cetera, Mannheim Steamroller e Dennis DeYoung.

Roth è noto nel mondo della musica dei videogiochi per il suo lavoro con Nobuo Uematsu e Square Enix come direttore musicale e direttore di “Distant Worlds: music from FINAL FANTASY”, “Dear Friends: music from FINAL FANTASY”, “More Friends: from FINAL FANTASY”, “VOICES: music from FINAL FANTASY”. E’ stato anche il Direttore Musicale e Direttore d’orchestra di “PLAY! A Video Game Symphony”.

Ulteriori informazioni: http://www.awrmusic.com/

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: tel. 02 3032 9530 (da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00)

mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

– a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo unicamente per lo spettacolo in scena

FINAL FANTASY VII REMAKE

MERCOLEDI’ 15 E GIOVEDI’ 16 DICEMBRE ORE 20.30

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Platea Gold € 92,00 + prevendita

€ 92,00 + prevendita Platea Bassa € 78,00 + prevendita

Platea Alta € 66,00 + prevendita

Platea Alta visibilità limitata € 61,00 + prevendita

Prima Galleria € 57,00 + prevendita

Prima Galleria visibilità limitata € 52,00 + prevendita

Seconda Galleria € 35,00 + prevendita

Seconda Galleria visibilità limitata € 30,00 + prevendita

PREVENDITE:

Biglietti disponibili su:

www.teatroarcimboldi.it

www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per gli eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – 0233605185

Per informazioni sull’organizzazione di eventi aziendali scrivere a: info@teatroarcimboldi.it

VISITA IN SICUREZZA:

Dal 6 dicembre, e fino al 15 gennaio, sarà possibile accedere in teatro rispettando la normativa del Green Pass Rafforzato.

Pertanto, sarà garantito l’accesso al TAM soltanto agli spettatori che hanno completato il ciclo vaccinale primario (almeno prima e seconda dose) o che esibiranno il certificato di guarigione dal Covid-19 (green pass). La validità della certificazione verde ai fini dell’ingresso all’evento sarà verificata dal personale preposto dall’Organizzatore attraverso il software fornito dal Ministero della Salute.

Non sarà sufficiente il tampone antigenico negativo. Le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19visita il sito ufficiale https://www.dgc.gov.it/web/

Ulteriori informazioni su: https://www.teatroarcimboldi.it/visita-in-sicurezza