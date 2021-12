La compagnia teatroBlu presenta il suo nuovo lavoro, “Fratellino e Sorellina”, una produzione che racconta la vita di due fratelli. Un Fratellino e una Sorellina che hanno deciso di partire per scoprire tutte le meraviglie del mondo perché per loro la cosa più importante è vedere, vedere in prima persona e con i loro grandi occhi. Un’avventura in cui i fratellini si perderanno per poi ritrovarsi e continuare a vivere pieni di curiosità. Lo spettacolo prende le mosse dal periodo di pandemia da covid 19 che stiamo tuttora affrontando. Un periodo che ha toccato anche i bambini, un periodo “buio” e strano in cui tante cose sono mancate. Ma nonostante questo, la speranza non è mancata e la volontà di restituire il sorriso ai più piccoli, anche attraverso il teatro, è rimasta.

“Fratellino Sorellina” è uno spettacolo con Nicola Benussi, Stefania Bertola, Cristiano Benussi e Alice Lorenzi. Il testo e la regia dello spettacolo sono di Nicola Benussi.

Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti, ridotto a 6 euro per chi è in possesso della Cristallo Card mentre il biglietto per bambini costa 5 euro e dal 2° figlio la riduzione è ulteriore ed il biglietto costa solo 3 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala è necessario (per le persone dai 12 anni in su) esibire la Certificazione verde rinforzata Covid-19 (Super Green Pass).