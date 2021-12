Future Film Festival 2021

Il producer e il supervisore degli effetti visivi di DIABOLIK per Palantir Digital, ospiti del Future Film Festival per il panel VFX DNA: sessioni dedicate agli showcase di effetti visivi italiani

Al Future Film Festival arriva anche Diabolik. Vito Picchienna e Simone Silvestri, rispettivamente producer e supervisore degli effetti visivi per Palantir Digital del nuovo film diretto da Manetti Bros, dal 16 dicembre al cinema, saranno ospiti del panel VFX DNA – Sessioni dedicate agli showcase di effetti visivi italiani, sabato 11 dicembre alle 15.30 presso l’Auditorium di DAMSLab, a Bologna.

Al panel coordinato da Franco Valentino (VFX Supervisor e presidente AVFX) parteciperanno anche Erik Caretta (vfx Supervisor Hive Division – “In-camera VFX”), Diego Panadisi (CEO&Founder Why Worry Production – “vfx in Why Worry”), Alessio Bertotti e Filippo Robino (Alps Studios “un nuovo studio di vfx a Torino”), Fabio Cerrito, Head of vfx Frame by Frame “FbF da 10 a 100”), Stefano Leoni ed Elisabetta Rocca, EDI “i vfx di Freaks Out”.

Seguirà AVFX STUDENT AWARD, premiazione del miglior lavoro delle scuole di effetti visivi italiane, con proiezione della shortlist.