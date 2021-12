I rifugi della mente di Christian Montanaro

Genere: Narrativa

Collana: Maigret

Pagine: 274

Prezzo: € 17,00

Codice Ean: 9791254510445

Data di uscita: 22/12/2021

«La vita dà e toglie tanto e non sempre ciò è giusto.

Solo chi conosce veramente l’agonia apprezza poi la felicità.

Solo chi conosce veramente il dolore impara dopo l’importanza

di avere i giusti anticorpi per fronteggiarlo e superarlo»

Cambiare la propria vita secondo i propri sogni e le proprie aspettative, lontano da ogni negatività per raggiungere la felicità eterna. È questo che il famoso psichiatra Frank Perry promette ai suoi clienti attraverso il progetto Omnilife, prodotto di punta della sua Psychologies Corporation, creando degli invitanti rifugi per menti e cuori affranti dal dolore. Come quello di Daniela Bonetti, studentessa barese alle prese con un peso troppo grosso da affrontare per la sua giovane età. Se da un lato il progetto raccoglie consensi, dall’altro c’è chi invece sospetta ci sia qualcosa di losco dietro e inizia pertanto a indagare sul conto del professor Perry e sulla sua misteriosa organizzazione. Qual è, infatti, il vero prezzo della felicità?

