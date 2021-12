I tre doni del vento tramontano

di Laura Poli

regia Laura Poli

burattini Carlo Staccioli

costumi Cinzia Ghelli

scenografie Massimo Mattioli

musiche Enrico Spinelli

I tre doni magici sono un motivo ricorrente nella fiabistica popolare o d’autore, così come sono tre le prove da superare, le reginotte da marito, le mele d’oro, i fratelli che si contendono il trono e così via. TRE è il numero perfetto che ricorre nella leggenda e nel mito. Questi tre doni sono fatti dal Vento Tramontano, qui a rappresentare le divinità della natura, che donano e tolgono, provvedono e infieriscono su chi in loro confida e di loro vive. Ma il vento che soffia sui campi di questi contadini toscani e sulla nidiata dei loro figlioletti, è un vento in fondo bonario che fa soltanto il suo mestiere. I veri antagonisti sono gli avidi e i prepotenti che, con la dialettica e l’inganno, riescono a defraudare i poveretti dei doni soprannaturali che la natura offre loro.

età consigliata 3 – 10 anni // durata 60 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it