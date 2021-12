“Il ballerino e l’ideale” di Simone Faloppa

SIMONE FALOPPA E RITA PELUSIO PORTANO IN SCENA PIETRO VALPREDA E LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

Il passato reca con sé tanti ideali quante vittime innocenti: Pietro Valpreda, ballerino anarchico rinchiuso in seguito agli avvenimenti di Piazza Fontana (1969), è una di queste. La sua storia, rottamata tra le pieghe oscure del Sistema, ritrova oggi la voce attraverso il teatro.

“Tutti i movimenti e le stagioni di lotte civili subiscono repressioni, piangono i loro morti e hanno i loro capri espiatori giudiziari. La mia generazione è stata repressa nel sangue dei fatti di Seattle e del G8.

La generazione del maggio ’68 venne dilaniata da 247 aggressioni e 147 attentati dinamitardi nel solo 1969: era l’alba della strategia della tensione.

52 anni fa l’Italia visse l’equivalente traumatico americano dell’assassinio di Kennedy: la strage di piazza Fontana.

Neanche 3 giorni dopo la Strage di Stato, era già mediaticamente pronto sui rotocalchi a colori il colpevole perfetto, il mostro dinamitardo da dare in pasto ai pennivendoli e ai benpensanti: un milanese, il ballerino anarchico Pietro Valpreda.

Insieme ad altri 4 compagni di Circolo, venne prelevato e schiaffato in isolamento a Roma, nel carcere di Regina Coeli.

Rimase in carcere privo di un regolare processo per 1100 giorni, trenta mesi, quasi tre anni vittima di un castello di accuse premeditate montate a farsa. Dietro le sbarre provarono a seppellirlo vivo e suicidarlo. Eppure lui scrisse pile di quaderni per registrare tutti i particolari e gli elementi probanti della sua innocenza.

Per non dimenticare niente.

E danzò in silenzio, per tenere i muscoli e la mente in allenamento.”

www.campoteatrale.it

PER INFO E BIGLIETTERIA

CAMPO TEATRALE

via Cambiasi 10, Milano

02 26113133 – biglietteria@campoteatrale.it – www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate / Linee di superficie 55-62

ORARI: 2 e 3 dicembre 2021

giovedì ore 21 – venerdì ore 20:30

BIGLIETTI:

intero: 20 euro – ridotto on-line: € 15 anzichè € 20

16 novembre biglietto unico € 10

ORARI BIGLIETTERIA:

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a



dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00 / sab. e dom. 10.00 – 13.00 e 14.00 -18:00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi 10, solo nei giorni di spettacolo, a partire da 30 minuti dall’inizio della replica