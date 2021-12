Humour corrosivo nel prossimo appuntamento della rassegna del “Teatro Liquido”. Ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. A cura di Guascone Teatro per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), Via XX Settembre, martedì 28 dicembre 2021 alle 21,30, LST Teatro presenta “Il dio del massacro”. Di Yasmina Reza. Con Enrica Zampetti, Alessandro Waldergan, Mihaela Stoica e Gianni Poliziani. Regia di Manfredi Rutelli. Allestimento scenico di Lucia Baricci. Musiche e sonorizzazione di Paolo Scatena, Luci di Simone Beco.

Nel lindo salotto borghese in cui due coppie di genitori si incontrano per cercare di risolvere, da persone adulte e civili quali essi ritengono di essere, una questione in fondo di poco conto (una lite scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli), vediamo sgretolarsi a poco a poco le maschere di benevolenza, tolleranza, buona creanza, e di correttezza politica, apertura mentale, dirittura morale. E sotto quelle maschere apparire il ghigno del nume efferato e oscuro che ci governa sin dalla notte dei tempi: il dio del massacro, appunto.

Con uno humour corrosivo e una sorta di noncurante cinismo (e senza mai assumere il tono del moralista), in una lingua volutamente media, che sfodera tutto il suo micidiale potere, Yasmina Reza, nata Parigi da padre iraniano e madre ungherese, ed oggi la più nota drammaturga in lingua francese, oltre che scrittrice e sceneggiatrice, costruisce un brillante psicodramma, porgendo allo spettatore uno specchio deformante nel quale scoprirà, non senza un acido imbarazzo, qualcosa che lo riguarda molto da vicino.

Questo è il testo da cui Roman Polanski ha tratto il suo film “Carnage”. LST Teatro è una realtà che da ormai quasi venti anni si muove nel mondo teatrale e lo fa da sempre con cura e professionalità. Una garanzia!

Biglietti: 10,00 € intero 8,00 € ridotto.

Informazioni e prenotazioni: +39 328 0625881 +39 320 3667354.

«Teatro Delle Sfide – 15 anni di sogni e magie l’isola degli artisti. Parla Andrea Kaemmerle

Finalmente tornano le “mezze stagioni” ritenute estinte dalle maldicenze della banalità, le “mezze stagioni” che sembravano scomparse con le “penne lisce” in pandemia. Il magico ed accogliente teatro di Bientina arriva alla sua 15° stagione di Sfide e di battaglie culturali. Un luogo a misura di umanità, intimo e confidenziale, amatissimo da artisti e pubblico. Un rettangolo di mondo che negli anni ha saputo essere “casa” per attori, registi e scrittori di tutto il mondo. L’album delle foto di questi anni fa invidia ai blasonati teatrini di Parigi o Praga. Questo anno la SFIDA è una ed una sola: IL TEATRO DAL VIVO, tutto fatto in sicurezza ma nella vicinanza d’animo che rende questa arte un rito di intelligenza basata su poesia, domande e risposte; la culla di ogni curiosità. La SFIDA di questa prima “mezza” stagione è aprire il sipario tante sere di fila, vedere il pubblico, gli artisti, i tecnici, i giornalisti che tornano a godersi le luci della città, proseguire le conversazioni in un locale a pochi metri… parlar d’amore e risate. Mamma mia il TEATRO che ricchezza! Che incanto e meraviglia per chi ha imparato a goderne. Quanto ci siamo aspettati e mancati cari spettatori, noi lo sappiamo bene e voi molti avete messo grande spirito perché questo mondo non si inaridisse. La stagione è bellissima, varia, divertente e fittissima. Troverete tutto il mondo e tutte le facce della grande tradizione del teatro italiano ed europeo. Sfogliate con attenzione questo programma e prenotate la vostra poltrona. Torniamo ognuno ai posti di combattimento, accompagniamoci ancora in questa baruffa contro baggianate e banalità. Temete o cialtroni della facile polemica da schermo piatto, i teatranti ed i loro amici son tornati».

Istruzioni per un buon uso del Teatro Liquido 2021/2022

Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it.

E’ possibile prenotare anche per SMS o tramite Facebook alla pagina Guascone Teatro indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. IMPORTANTE questo tipo di prenotazione sara valida solo se confermata con una risposta da mostrare poi alla biglietteria. Non si prendono prenotazioni tramite e-mail.

Abbonamenti (sia Teatro Verdi di Casciana Terme che Teatro delle Sfide di Bientina) – Abbonamento 10X8 (personale) 10 biglietti al prezzo di 8. Scegli 10 spettacoli che vuoi vedere e avrai in omaggio il più caro e il meno caro. Abbonamento 10X8 (gruppi) acquista 10 biglietti per un unico evento e avrai 2 biglietti in omaggio. Occorre prenotare questo abbonamento con almeno un giorno di anticipo.