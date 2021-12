Il Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2020

Nel 2020 ha ricevuto il Leone d’Argento alla Biennale Teatro. Nel 2015 ha vinto il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro come pedagogo e coreografo. Stiamo parlando di Alessio Maria Romano. Proprio lui sarà fra i docenti del corso di Alta Formazione curato dalla Compagnia Arearea con il sostegno della Fondazione Friuli e realizzato in partenariato con HangartFest_festival di danza contemporanea di Pesaro, Associazione Mittelfest – Progetto MittelYoung, Museo d’Arte Contemporanea Casa Cavazzini di Udine, Festival Suns Europe – Radio Onde Furlane, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero italiano della Cultura.

LA MASTERCLASS – Ma non solo. Domenica 19 dicembre, sempre a Lo Studio di Udine (via Fabio di Maniago 15), dalle 15 alle 18, curerà anche una masterclass aperta a chiunque desideri sperimentare in prima persona la sua visione della danza contemporanea! La sera precedente, sabato 18, dalle 19.30, la Casa di Arearea ospiterà, nell’ambito del ricco cartellone di Off Label 12, anche il suo “Dance out_la danza fuori”: uno degli incontri ravvicinati con i coreografi e maestri ospiti proprio dal Corso di Alta Formazione attraverso cui gli aspiranti professionisti avranno modo di maturare le prime esperienze di palco in presenza di un pubblico, mentre gli spettatori potranno comprendere da vicino il processo di creazione dell’artista.

Quella di Romano non sarà però la sola marsterclass in programma a dicembre. Mercoledì 15, dalle 19 alle 21, Lo Studio ospiterà anche la pluripremiata Irene Russolillo: danzatrice, perfomer e coreografa. Le iscrizioni sono aperte e dovranno essere effettuate o scrivendo a lostudio@arearea.it.