Il mondo lieve delle bolle di sapone

“Bubbles revolution” è l’ultima creazione degli artisti internazionali

Marco Zoppi e Rolanda. Grande successo al Teatro Greco di Roma.

La tournée continua a Milano, La Spezia, Arcore e Firenze

Marco Zoppi è un artista. Un artista di livello internazionale, che ha

portato il suo magico mondo di illusioni da Parigi a New York (dove nel

2014 gli hanno conferito il “Merlin Award”, ossia l’Oscar internazionale

della magia), girando oltre 50 Paesi e quattro continenti. Potremmo

definirlo uno “scultore”, anche se non forgia il bronzo o cesella il marmo

con lo scalpello. La sua materia (si perdoni il gioco di parole) è

immateriale, diafana, evanescente, eppure incredibilmente visibile ed

efficace: le bolle di sapone.

Con queste Marco Zoppi fa qualunque cosa: le soffia una dentro l’altra

come un incastro di scatole cinesi, le fa scoppiare inondando il

palcoscenico di coriandoli, le riempie di fumo per trasformarle in

lampadine colorate. E ci fa magie sorprendenti, come quando ci passa la

mano dentro eppure non si rompono. Armato di tubi di vetro come

alambicchi di un alchimista, le sue bolle di sapone prendono vita, fluttuano

nell’aria, si scindono e si ricompongono. Un viaggio in una dimensione

sognante, laddove domina l’immaginazione e la fantasia prende forma.

Tutto questo è “Bubbles revolution”, lo spettacolo che l’artista palermitano

(ma romano d’adozione) ha presentato dal 21 al 23 dicembre al Teatro

Greco di Roma (in via Ruggero Leoncavallo 10). Nello show, che ha

registrato il consueto successo tra adulti e bambini, Marco Zoppi divide il

palcoscenico con la giovane illusionista e “light painting artist” lituana

Rolanda Sabaliauskaite, che già da qualche anno lo accompagna nelle sue

performance proponendo alcuni “quadri” di straordinario impatto visivo,

con giochi e disegni realizzati con la luce molto apprezzati dal pubblico.

Uno spettacolo, insomma, davvero unico e originale, che non va

assolutamente perso. L’occasione c’è, visto che la tournée dei due artisti

continua: l’ultimo appuntamento del 2021 è al Teatro Fontana di Milano

(in via Gian Antonio Boltraffio 21) da domenica 26 a venerdì 31 dicembre.

Il 2022 si aprirà martedì 4 gennaio al Teatro Civico della Spezia (in piazza

Mentana), per proseguire mercoledì 5 e giovedì 6 al CineTeatro Nuovo di

Arcore (in via San Gregorio 25). Sabato 8 e domenica 9 gennaio “Bubbles

revolution” sarà a Firenze, precisamente al Teatro Puccini (in via delle

Cascine 41).