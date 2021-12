È con grande soddisfazione che portiamo a conoscenza del nostro pubblico il raggiungimento di uno degli obiettivi che avevamo più a cuore: l’adozione di un alveare grazie al nostro “Inferno, il musical”! Proprio così, grazie ai gadget che sono stati venduti il 26 e 27 Novembre al Teatro San Rocco di Seregno (MB), quasi mille persone suddivise nelle due serate hanno accolto l’esordio della nostra discesa infernale, e siamo riusciti a sostenere 3Bee, aiutando così una realtà utile per tutti quanti noi e l’ambiente (www.3bee.com). 3Bee è startup agri-tech che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. Attraverso le loro esclusive tecnologie gli apicoltori possono monitorare costantemente e in modo completo i propri alveari al fine di ottimizzare la produzione, risparmiare tempo e curare le proprie api prevenendone problemi e malattie. Come visibile dall’attestato, ora l’alveare Nini della regina Belle, di razza ligustica, è sotto la nostra tutela! La Compagnia Teatrale Mirò è sempre attenta alle cause importanti, e nel suo piccolo intende sostenere realtà come 3Bee per il miglioramento ambientale.

La Compagnia si prospetta di adottare un alveare ad ogni spettacolo in scena e grazie alla vendita dei gadget generando così un connubio tra Cultura, Divertimento e Ambiente.