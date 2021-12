Si (ri)parte mercoledì 29 dicembre dal Teatro Virgilio Marchionneschi di Guardistallo (Pisa), dove è atteso anche l’appuntamento clou di questo tour, lo spettacolo-evento di venerdì 31, per salutare con Jonathan l’arrivo del nuovo anno.Martedì 18 gennaio segna il ritorno sulle scene fiorentine, al Teatro Puccini, mentre sabato 29 gennaio “Cappuccetto rozzo” andrà in scena al Teatro Verdi di Pisa. E ancora, venerdì 11 febbraio al Politeama Pratese di Prato e altre date potrebbero aggiungersi presto.I biglietti sono disponibili da oggi su ticketone.it Lo spettacolo rivisita la nota favola di “Cappuccetto rosso”, trascinando in Toscana i suoi personaggi. Lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore… Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, indiscusso erede della tradizione comica toscana, quella di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini…A dare una mano hanno contribuito molto, anzi, moltissimo, il web, e soprattutto i social network, con milioni di click e una fanbase in costante crescita. Ma la forza di Jonathan Canini è quella di cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa. Un successo che ha proiettato l’artista di Santa Maria a Monte (Pisa) anche al di fuori dei confini del teatro e della comicità: ha prodotto due film e lo abbiamo visto nella serie Tv “I delitti del Barlume”.

Sul palco, insieme a Jonathan, salirà il comico Riccardo Di Marzo. “Cappuccetto Rozzo Reloaded” promette sorprese e risate in aggiunta, con nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch. Versione aggiornata di uno show che ha inanellato decine di sold-out e divertito migliaia di spettatori.