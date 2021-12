La band Stil Novo in radio con “Proteggimi da me”

By

Dopo il successo del brano “Un mondo che rotola” (con la partecipazione nel clip di Andrea Roncato), la band bolognese Stil Novo esce in radio con il nuovo singolo “Proteggimi da me”

In tutti gli store digitali “Proteggimi da me” (AM Productions – Universal), il nuovo singolo della nota band bolognese Stil Novo, composta dai fratelli Viames e Antonio Arcuri, che sono stati spesso definiti “Gli Oasis italiani“.

Un brano che parla del senso di vuoto che si prova alla fine di una relazione: una quotidianità fatta di orari sballati, noia e ore passate affacciati alle finestre, ad aspettare chissà cosa. La voce narrante chiede alla ex compagna di tornare, per bloccare il suo atteggiamento autodistruttivo.

Link video “Proteggimi da me”: https://youtu.be/F0gRJEt-T3w

Viames ci spiega: “Mi piace scrivere canzoni che stiano in piedi anche se le suoni da solo, accompagnato dalla chitarra. Se sei cresciuto con la musica degli Oasis, non useresti mai un computer per comporre, serve il rapporto fisico con lo strumento musicale, ci vogliono i segni delle corde sui polpastrelli“.