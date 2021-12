Lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20.30 – in occasione del conferimento del premio Ubu 2020-2021 come miglior scenografia a Nicolas Bovey per Le sedie e La casa di Bernarda Alba – verrà trasmessa online sul sito del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale la ripresa integrale dello spettacolo La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, per la regia di Leonardo Lidi, realizzata da Lucio Fiorentino. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino, ha debuttato in prima nazionale al Teatro Carignano il 20 ottobre 2020 ed è stato ripreso al Teatro Gobetti, come anteprima della stagione 2021/2022, dal 14 al 30 settembre 2021. Lo spettacolo sarà disponibile online fino a lunedì 27 dicembre 2021.

Lo Stabile di Torino continua ad arricchire la propria offerta artistica online attraverso la ripresa integrale delle proprie produzioni e la realizzazione di contenuti speciali e di approfondimento dedicati agli spettacoli che vanno in scena. È sempre disponibile online, sul sito del TST, il docufilm Una terrible repetición, realizzato da Lucio Fiorentino e Leonardo Lidi e dedicato allo spettacolo La casa di Bernarda Alba.

Tutti i video realizzati sono disponibili gratuitamente nella sezione Docufilm e Première del sito del TST all’indirizzo: https://www.teatrostabiletorino.it/docufilm-e-premiere-online/

LA CASA DI BERNARDA ALBA

di Federico García Lorca

traduzione e adattamento Leonardo Lidi

regia Leonardo Lidi

con Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini, Barbara Mattavelli, Riccardo Micheletti, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Aurora Damanti

suono Dario Felli

assistenti alla regia: Riccardo Micheletti, Giulia Odetto

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Ripresa integrale dello spettacolo

riprese Luca Gianfrancesco, Enrico Montagna, Lucio Fiorentino

montaggio e regia video Lucio Fiorentino

Lo spettacolo sarà disponibile online da lunedì 20 dicembre 2021 alle 20.30 fino a lunedì 27 dicembre 2021.

www.teatrostabiletorino.it