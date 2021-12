“La dolce follia”: Acrobazie, tango e comicità

Prendi un’acrobata aerea spericolata e un clown strampalato: come andrà a finire? Chi saprà conquistarsi il cuore del pubblico? “La dolce follia” è lo spettacolo dedicato alla famiglie che Maldimar & El Niño del Retrete presentano venerdì 10 dicembre (ore 21) al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (Firenze).

Tra acrobazie, giocoleria, tango e comicità, una serata coinvolgente e tutta da ridere che combina la forza del circo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura. Ironia tagliente che conquista adulti e bambini, attraverso il linguaggio universale della gestualità.

Maldimar è una gran virtuosa di discipline aeree, arte di cui è anche insegnante. Giocoliere, attore e musicista di origine argentina, El Niño del Retrete usa sapientemente playback, musica e manipolazione di oggetti per ridere di se stesso e dei cliché dell’uomo. Insieme, Maldimar & El Niño del Retrete gestiscono a Barcellona uno spazio dedicato a circo, danza e teatro.

Produzione Teatro Nelle Foglie. Si accede nel rispetto delle regole anti-Covid. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop di Lastra a Signa. Info e prenotazioni tel. 055 8720058 –biglietteria@tparte.it.

La stagione 2021/2022 del Teatro delle Arti è organizzata con Comune di Lastra a Signa, Teatro Popolare d’Arte e Compagnia Simona Bucci, con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Coop Unicoop Firenze, in collaborazione con Rat-Residenze Artistiche della Toscana, Arci e BCC.

Informazioni : Teatro delle Arti – viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI) – tel. 055 8720058

www.tparte.it – biglietteria@tparte.it.

www.tparte.it

Biglietti:

Intero 13 euro

Ridotto 11 euro per over 65, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso, soci Arci

Ridotto 8 euro fino a 26 anni

