Al Teatro di Rifredi la domenica è per ragazzi e famiglie: il 19 dicembre alle 16.30 andrà in scena “La fabbrica dei sogni”: una fiaba originale tra danza e animazione, uno spettacolo vulcanico che trasporterà gli spettatori in un mondo gotico e fantastico, fatto di musica e continue invenzioni visive, per trovare il coraggio di seguire i propri desideri (consigliato dai 6 ai 13 anni). L’iniziativa conclude la rassegna “Domeniche, famiglia a teatro”, tre appuntamenti dedicati ai più piccoli in cartellone da ottobre a dicembre a cura della compagnia Il Paracadute di Icaro, con la regia di Vincenzo Calenzo www.toscanateatro.it).

Si può desiderare una vita senza sogni? In un paese strampalato, con un sindaco ancor più strampalato, si festeggia l’ufficializzazione della legge azzera sogni. La fabbrica dei sogni apre allora le sue porte per mostrare alla cittadinanza come un sogno viene asportato; non tutto, però, procederà come previsto. Una bambina dal carattere ribelle si opporrà all’estrazione, generando una catena di eventi che condurranno gli operai della fabbrica e la misteriosa segretaria, la signorina Hoffemback, a combattere per cambiare le sorti dell’umanità.

“Siamo felici e anche sorpresi – dice il direttore del teatro Giancarlo Mordini – per la bella risposta e l’affluenza delle famiglie che abbiamo riscontrato già dal primo dei tre appuntamenti proposti, a conferma di una generale voglia di tornare a condividere momenti di socialità anche in un periodo così difficile come quello che stiamo attraversando.”

L’attività del Centro di Produzione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il sostegno di Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze e con la collaborazione di Libreria Florida e Hotel Raffaello.

Misure anti-Covid 19

Per l’accesso in teatro verranno applicate le seguenti procedure:

– mascherina obbligatoria

– verifica Super Green Pass

– misurazione febbre

– igienizzazione mani

– solo posto assegnato

PREZZI

Ingresso Domeniche per famiglie intero € 10,00 – ridotto bambini € 8,00

“Gruppi a Rifredi” se pensi di venire a teatro in gruppo biglietteria@toscanateatro.it

PREVENDITA

Teatro di Rifredi dal lunedì al sabato (ore 16:00 – 19:00) | biglietteria@toscanateatro.it

Punti Vendita nei Circuiti Online BoxOfficeToscana e Ticketone

on line www.boxofficetoscana.it – www.ticketone.it