Dopo l’interruzione della passata stagione, la Rassegna La Scena dei Piccoli si propone di nuovo ad Osimo con il nuovo cartellone e tante novità, a partire dal 11 Dicembre, al Teatro la Nuova Fenice. Questo è un vero progetto teatrale sorto nel 2014 quando il Comune, l’Assessore alla Cultura Mauro Pellegrini e la Pubblica Amministrazione di Osimo, hanno accolto e fatta propria l’idea dell’ Associazione Specchi Sonori di creare una vera e propria stagione di Teatro per i bambini e per i ragazzi presso il Teatro la Nuova Fenice. Una offerta teatrale realizzata con vari linguaggi , compreso, ma non esclusivamente, il Teatro di Figura, con grande attenzione alla Musica , al Teatro musicale, alla qualità testi, alla bellezza degli allestimenti.

Si torna finalmente a Teatro, a viverlo insieme, dopo il periodo di chiusura per la Pandemia. Oltre alla felicità di rivivere una esperienza così importante per la nostra vita sociale, culturale, per il nostro crescere e stare insieme, SI FA TEATRO vuole avere il suo focus particolare, in questa edizione sul FARE, sui modi diversi di fare il Teatro, per aspetti registici, per la narrazione, per le tecniche ed anche l’incontro con le tecnologie.

La Rassegna 2021-22 dà ampio spazio a nuove proposte nate anche nel Premio di Studi N Uovo Teatro.Inoltre sono presenti alcune proposte di Laboratorio aperto sulla Ricerca Teatrale estremamente interessanti per “osservare” uno spettacolo che si compone.Qui trovate descritta ogni proposta della Rassegna. Saranno inoltre molte le iniziative di incontro/dibattito sul Teatro e sulla sua pedagogia; laboratori teatrali e incontri con gli autori