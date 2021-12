Tornano allo Spazio Teatro No’hma le “Domeniche Speciali” per regalare una nuova emozione al pubblico e proporre un fuori programma che movimenta il cartellone «Senza Confini» della Stagione 2021/2022.

L’emozione del teatro supera così gli appuntamenti del mercoledì e del giovedì – i due giorni canonici da sempre per gli spettacoli di Stagione in via Orcagna – e la domenica diventa una occasione in più per vivere la magia del palcoscenico.

Le “Domeniche Speciali” del No’hma sono un vero palinsesto nel palinsesto. Un evento nell’evento. Una rassegna che si distingue dalle altre per piccole libertà. A cominciare da quella dell’orario: non più le nove di sera ma le cinque del pomeriggio, in presenza e in streaming.

«Una rassegna che cambia prospettiva» – spiega Livia Pomodoro –, «rompe gli schemi dell’abitudine, superando un altro confine, quello della ritualità, e creando uno spazio di libertà, di vita artistica ed espressiva».

La prima “Domenica Speciale” della Stagione 2021/2022 si apre con un omaggio a Jack Kerouac anticipando così i cento anni della nascita dello scrittore che ricorrono nel 2022: si tratta di una lettura scenica a cura di Giovanni Crippa, tra i volti più amati del pubblico di via Orcagna, la chitarra di Corrado Nuccini, applaudito musicista dei Giardini di Mirò, e proiezioni fotografiche. Alla regia Paolo Bignamini.

Sulla Strada. Omaggio a Jack Kerouac prende il via dal 1957 quando il padre della Beat Generation decide di scrivere a Marlon Brando per chiedergli di acquistare i diritti del suo libro e farne un film.

L’omaggio inizia proprio da questo incontro mancato azzardando l’ipotesi di una sceneggiatura immaginaria, sull’impianto di un lungometraggio impossibile seguendo una linea che si dipana sul palco del teatro come una strada luminosa.

Uno spettacolo ritmato e immediato che racconta ideali e sogni di libertà per un viaggio che non è soltanto fisico ma dà spazio all’introspezione, all’amore e all’amicizia e soprattutto al desiderio di scoprire nuovi orizzonti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Lo spettacolo è fruibile anche in diretta streaming sul sito www.teatronohma.org.

Crediti:

regia di

Paolo Bignamini

con

Giovanni Crippa

musiche di

Corrado Nuccini