Le Forme Del Teatro

Dal 31 gennaio, ma con richiesta di partecipazione da inviare entro il 10 gennaio, il Teatro Goldoni organizza, per il secondo anno, un laboratorio di ricerca sulla drammaturgia contemporanea in tutte le sue forme, condotto da Francesco Niccolini, drammaturgo e scrittore.

Il laboratorio è riservato a drammaturghi, registi e narratori che vogliano fare un’esperienza di lavoro nel campo della scrittura di un testo teatrale.

Per accedere al laboratorio, che prevede un numero massimo di 12 iscritti, gli allievi dovranno presentare il soggetto di un proprio spettacolo già in corso di progettazione, in modo che durante il laboratorio possa essere fatto un lavoro approfondito di creazione e drammaturgia insieme a Francesco Niccolini.

Può trattarsi di qualunque genere di spettacolo: teatro di prosa, teatro di narrazione, monologo, libretto per un’opera, teatro di figura, teatro danza, teatro digitale, video teatro e quant’altro. Nel programma del laboratorio è previsto un lavoro giornaliero di scrittura, drammaturgia e messa in scena, che sfocerà in due giornate aperte a un pubblico di addetti ai lavori (artisti, programmatori, critici). Negli ultimi giorni di laboratorio Francesco Niccolini verrà affiancato da un regista che analizzerà con gli allievi il lavoro fatto per giungere a una mise en espace.

Le lezioni saranno articolate in 4 moduli di 25 ore, ogni modulo prevede cinque ore di lezione (orario 14,30/19,30) per cinque giorni secondo il seguente calendario: prima sessione (su zoom) 31 gennio-4 febbraio 2022, seconda sessione (su zoom) 7-11 marzo 2022 terza sessione (su zoom) 4-7 aprile 2022 quarta sessione (in presenza) 9-13 maggio 2022 Le date sono suscettibili di cambiamento.

Ogni progetto selezionato dovrà versare una quota di iscrizione di € 700. Nella quarta sezione, in presenza, presso il Teatro Goldoni a Livorno, gli allievi dovranno provvedere ai costi di viaggio, vitto e alloggio. A questo proposito il Teatro si metterà a disposizione per fornire un supporto organizzativo nel reperire alloggi convenzionati a prezzi adeguati.

Gli interessati possono scrivere a franicco@gmail.com inviando, rigorosamente in due pagine totali, il proprio CV e una presentazione del progetto al quale intendono lavorare.

La scelta dei progetti prescelti è a insindacabile giudizio del docente del laboratorio e della direzione artistica della Fondazione Teatro Goldoni.

Per avere più notizie di Francesco Niccolini visita il sito www.francesconiccolini.it