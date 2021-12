L’Homme Armé in Ther is no rose … Il ricordo di Johanna

Mercoledì 8 dicembre alle 18, Chiesa di Ognissanti (Piazza Ognissanti, Firenze; ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione dal sito hommearme.it) L’Homme Armé presenta Ther is no rose … Il ricordo di Johanna, concerto conclusivo dell’edizione 2021 de «I Concerti al Cenacolo», che l’Associazione L’Homme Armé porta avanti dal 1994 ed è la più longeva rassegna annuale di musica antica in Toscana. Un concerto a ingresso libero durante il quale verranno eseguite musiche di autori medievali e di Benjamin Britten in ricordo di Johanna Knauf, soprano direttrice d’orchestra e di coro prematuramente scomparsa nel 2020, più volte ideatrice e direttrice di importanti programmi eseguiti da L’Homme Armé: anche quello della serata in suo ricordo è stato ideato da lei.

Nella prima parte Alessandro Carmignani (controtenore), Vincenzo Di Donato, Paolo Fanciullacci, Francesco Tribioli (tenori), Renato Baldassini, Fabio Lombardo, Marcello Vargetto (baritoni/bassi) eseguono Perotin, Beata viscera, Anonimi inglesi, Alleluya. A nywe werke, Nowell, nowell, Hail, Mary full of grace, Ther is no rose of swych vertu, Alle psallite cum luya, Beata viscera; nella seconda parte Elena Bartolozzi, Sarina Rausa, Santina Tomasello (soprani I), Monica Benvenuti, Sabrina Guidotti, Eva Tonietti (soprani II), Elisabeth Chard, Mya Fracassini, Annalisa Merani (contralti), con Cinzia Conte all’arpa, eseguono A Ceremony of carols di Benjamin Britten.

Johanna Knauf è stata una delle più trascinanti e generose animatrici della vita musicale fiorentina. Una donna e una musicista dotata di una sensibilità luminosa, di passione, determinazione e coraggio che l’hanno portata a esprimere la sua intensissima musicalità, come direttrice e cantante, nelle sue numerose e diverse interpretazioni. Dagli anni Ottanta si era intensamente dedicata alla vocalità novecentesca e contemporanea, e la ricordiamo in particolare come formidabile, originalissima interprete del Pierrot Lunaire. In seguito si è data soprattutto alla direzione corale, e successivamente alla direzione d’orchestra. Il cuore della sua attività era costituito fin dal 1989 dalla direzione del coro amatoriale “Desiderio da Settignano” e dell’orchestra omonima, con cui ha esplorato un repertorio vastissimo.

L’evento si svolge nel rispetto della normativa vigente; si può prenotare solo direttamente dal sito www.hommearme.it (per sole informazioni:si può scrivere a informazioni@hommearme.it). Necessario Green Pass; obbligatoria la mascherina.