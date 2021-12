Venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 21.00 , prima data in Toscana, Giovanni Guidelli e Francesco Grifoni sono in scena al Teatro Comunale di Antella (Via Montisoni 10, Bagno a Ripoli – Firenze) con l’atto unico L’impollinatore.

I temi dei mutamenti climatici, dell’ecatombe degli insetti impollinatori, la scomparsa delle api, i futuri scenari di un’umanità alla ricerca di cibo e di acqua potabile, irrompono in questo testo teatrale, premiato all’Earthink Festival di Torino e selezionato dal Comitato Scientifico del Festival della Scienza di Genova.

Giovanni Guidelli, attore toscano con alle spalle molti ruoli in film (a cominciare da La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani) e fiction televisive (tra cui Elisa di Rivombrosa, La Squadra, Incantesimo e Rossella), è autore e regista di questa pièce teatrale che si presenta come un thriller psicologico ad alta tensione.

Sul palco due uomini si incontrano sulla panchina di un parco, davanti a un chiosco di bibite chiuso, in una giornata torrida. Uno dei due uomini è un fattorino che deve consegnare dell’acqua, l’altro si scopre essere un ingegnere di nanotecnologie che ha appena sviluppato un prototipo di drone impollinatore che presto verrà presentato ai mercati. I due cominciano a parlare, ma ben presto si capisce che quest’incontro non è fortuito, e che la posta in gioco è la loro stessa sopravvivenza: la sfida è appena cominciata. Un duello psicologico che si sviluppa in una sorta di conto alla rovescia, di gioco delle parti, di poker face, andando a indagare sulle nostre reali priorità, sulla nostra percezione del rischio e del pericolo a cui stiamo andando incontro, fino al colpo di scena finale.

PRENOTAZIONI

(da lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00) e-mail prenotazioni@archetipoac.it

E’ obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi e la presentazione all’ingresso dei documenti secondo la normativa di legge.

BIGLIETTI

I biglietti della stagione sono in prevendita in tutti i Punti TicketOne e online su www.ticketone.it

Segreteria Teatro aperta dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00

Intero € 14.00 Riduzioni € 12.00 (Sotto i 12 e sopra i 65 anni – Soci Coop Firenze – Carta dello Studente – Iscritti ai laboratori Archètipo)

La stagione teatrale del Teatro Comunale di Antella è organizzata con il sostegno di: Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, R.A.T e UnicoopFirenze.