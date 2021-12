Mirabilia of Music la Musica apre i Musei II edizione

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dopo una prima edizione interamente fruita online, la musica torna ad illuminare i Musei in una commistione fantastica di generi, forme, estetiche accogliendo il pubblico in sette imperdibili concerti dal 12 al 30 dicembre 2021 a Roma.

La Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, insieme a Matilde Amaturo, Adriana Capriotti, Sonia Martone, Maria Giuseppina Di Monte, Alessandra Gobbi direttori di: Museo Boncompagni Ludovisi, Galleria Spada, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Museo Hendrik C. Andersen, Parco di Veio, siti della DMS Roma, compreso il Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres, propongono la seconda edizione di Mirabilia of Music – la Musica apre i Musei, un percorso emozionale tra arte e musica che riscriverà le geometrie dei luoghi, rivelandoli ad un nuovo sguardo, attraverso sonorità barocche, jazz o le moderne sperimentazioni.

La rassegna si aprirà domenica 12 dicembre ore 17 al Museo Boncompagni Ludovisi con Dimitri Grechi Espinoza, sassofonista russo la cui musica è contaminata dalle culture dell’est Europa, ma anche dalla tradizione jazzistica italiana e americana. Nel concerto The spiritual way, il suo peregrinare attento, in cerca di armonie e risonanze naturali, portano l’ascoltatore a seguire le sue impronte tra un ondeggiare e un vibrare mai fini a sé stessi, traboccanti d’immagini e dal sapore ancestrale interiore.

Martedì 14 dicembre ore 16 alla Galleria Spada, eccezionalmente aperta per l’evento, il tenore Riccardo Pisani e Giovanni Bellini, alla tiorba e chitarra barocca, ci porteranno, con Alla guerra d’amore, in uno straordinario viaggio negli splendori e nelle nuances della musica del primo Seicento, che ben rispecchia il fermento della nuova stagione musicale italiana atto a porre le basi per tutta la musica a venire.

Il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo ospita domenica 19 dicembre ore 20 Mario Brunello, al violoncello piccolo, uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua generazione accompagnato da Roberto Loreggian, al cembalo e organo, Francesco Galligioni, alla viola da gamba e violoncello, in un repertorio che da fine Seicento si spinge fino agli inizi dell’Ottocento con autori quali Valentini, Boccherini e Bach.

Artista poliedrico, tastierista, compositore e co-fondatore dei Subsonica, Davide “Boosta” Dileo in occasione del concerto martedì 21 dicembre ore 20 all’Auditorium del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali metterà a punto un programma d’eccezione per il Piccolo concerto di Natale per piano ed elettronica modulare suonato come ai primi del 900.

Marco Testoni (handpan e live electronics) & Simone Salza (sax soprano e clarinetto) nel progetto Pollock Project duo spaziano liberamente dal jazz all’elettronica, dal minimalismo alla musica cinematica mercoledì 22 dicembre ore 16.30 al Museo Hendrik C. Andersen.

Attraverso il suo progetto Khalab, Raffaele Costantino promuove la musica black di matrice jazz e afroamericana, le sue infinite contaminazioni, influenze e declinazioni dimostrando una versatilità che gli permette di poter calcare palchi importanti in ambito jazz come in ambito più elettronico, al Santuario etrusco dell’Apollo Veio, con Khalab Live 4tet domenica 26 dicembre ore 12.30 .

Progetto nato appositamente per l’occasione, ispirato dall’antichissima icona bizantina della Vergine col Bambino, la rassegna si chiude con HODIGHITRIA. Il mistero della maternità e della sua bellezza una serata di musiche, canti e danze a cura di Daniele Cipriani, consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio, con Accademia Vocale, Quartetto d’Archi, danzano: Simone Repele e Sasha Riva (già Ballet du Grand Théâtre de Genève); Susanna Elviretti (Compagnia Daniele Cipriani) giovedì 30 dicembre ore 20 al Pantheon.

La rassegna Mirabilia of Music – la Musica apre i Musei, è stata curata e organizzata da Anna Selvi della Direzione Musei Statali della città di Roma.

In collaborazione con la SIAE

La rassegna si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19.

I luoghi:

Museo Boncompagni – Via Boncompagni 18, 00187 Roma

Galleria Spada – Piazza Capo di Ferro 13 00186 Roma

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo – Lungotevere Castello, 50 – 00193 Roma

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali – Piazza di S. Croce in Gerusalemme 9/a, 00185 Roma

Museo Hendrik Christian Andersen – Via Pasquale Stanislao Mancini 20, 00196 Roma

Santuario Etrusco dell’Apollo Veio – Via Riserva Campetti, 00123 Roma

Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres – Piazza della Rotonda, 00186 Roma

L’ingresso ai concerti è consentito ai visitatori fino ad esaurimento dei posti ed è incluso nel costo del biglietto dei Museo, laddove presente.

Il biglietto museo + spettacolo può essere prenotato online sul sito https://www.gebart.it/musei o tramite call center Ticketone 06 32810 per i luoghi:

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

Intero € 12

Ridotto € 2 per i cittadini europei tra i 18 e i 25 anni. Gratuità di legge

Il biglietto può essere acquistato anche direttamente al botteghino

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Intero 5€

Ridotto € 2 per i cittadini europei tra i 18 e i 25 anni. Gratuità di legge

Il biglietto può essere acquistato anche direttamente al botteghino

programma completo su:

http://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/