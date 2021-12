“NATALE A TEATRO” (Piccolo Teatro Orazio Costa)

In scena dal 19 al 30 dicembre 2021 al Piccolo Teatro Orazio Costa, Pescara

by Paolo Verlengia

Parte domenica 19 dicembre la rassegna NATALE A TEATRO della compagnia Piccolo Teatro Orazio Costa, coraggiosa e preziosa realtà teatrale di Pescara.

E’ indubbio infatti che l’emergenza Covid abbia rappresentato un colpo durissimo per il settore dello spettacolo dal vivo, andando a danneggiare in misura particolarmente profonda le compagnie ed i piccoli atelier del territorio, promotori di una inestimabile azione di formazione al linguaggio teatrale, sia per i nuovi artisti che per il pubblico, fungendo infine da autentici presidi di cultura e socialità, intese nell’accezione più alta. In questo senso, Il Piccolo Teatro Orazio Costa di Domenico Galasso è un esempio autentico, mirando negli anni alla costruzione di un “senso teatrale” tramite l’intersezione ed il mutuo contagio tra attività laboratoriale ed offerta teatrale, affrontando le avversità con il coraggio incosciente tipico dei teatranti di razza.

La rassegna NATALE A TEATRO, ormai imminente sulle assi del Piccolo Teatro Orazio Costa, conferma in pieno questa premessa: si va ben oltre -a ben guardare- dell’appuntamento canonico con il format natalizio, quando il teatro -come ogni altra attività- cerca di assecondare i toni ed i contenuti di una tradizione culturalmente sedimentata. Per contro, il trittico degli spettacoli proposti incrocia in direzione obliqua il flusso del canone, alla ricerca di un sentimento natalizio fuori da ogni convenzione.

Si inizia appunto il 19 dicembre con LA STORIA DI CACO di Alfredo Troiano, una piccola perla dal tratto pastellato e poetico: un racconto quasi completamente mimico, dove l’abilità corporea dell’artista in scena ci guida oltre gli ingranaggi inflazionati della parola, rievocando – per molti versi – echi dalla lezione chapliniana.

Il 26 Dicembre, nel giorno di Santo Stefano, torna a grande richiesta la tradizione dell’Opera dei Pupi con Girolamo Botta ed il suo CELESTINO V, spettacolo amatissimo, già acclamato dal pubblico del Piccolo testro Orazio Costa lo scorso 21 novembre.

Si chiude il 30 dicembre con CONTROCANTI DI NATALE, recital di e con Domenico Galasso, un percorso originalissimo di racconti sul Natale, proposti dalle migliori firme della letteratura contemporanea: piccoli capolavori provocatori che hanno voluto e saputo liberare il topos natalizio dalle derive del sentimentalismo.

Non solo dunque tre spettacoli ma tre linguaggi teatrali diversi, uniti da una linea editoriale lucida: la ricerca di un senso non scontato della festività, dove il teatro si fa luogo ed occasione di comunità riscoperta.

CREDITS:

“NATALE A TEATRO” – Programma:

“Le Avventure di Caco” di e con Alfredo Troiano

19 Dicembre 2021 ore 18:30

“Celestino V” di Girolamo Botta con i suoi Pupi Italici

26 Dicembre 2021 ore 18:30

“Controcanti di Natale” di e con Domenico Galasso

30 Dicembre 2021 ore 21

Piccolo Teatro Orazio Costa

V.le G. D’Annunzio, 29 – Pescara

info: 351 5566694