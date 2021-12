Natale Auditorium, Ameen Saleem – 4 Season in quartetto

Sabato 18 dicembre, ore 21, il contrabbassista americano Ameen Saleem in concerto al Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica per presentare il progetto inedito “4 Season”, insieme a un quartetto internazionale formato dal sassofonista inglese Seamus Blake, dal pianista Danny Grisset (qui anche al Fender Rodhes) e dal batterista Jason Brown, entrambi statunitensi.

Classe 1979, originario di Washington ma da anni residente tra Roma e New York, Ameen Saleem è uno dei bassisti di punta del jazz contemporaneo, un riferimento per tutta una scena artistica che guarda sempre con grande interesse alle novità e ai fermenti musicali tra Europa e America.

Grazie anche alla lunga collaborazione accanto a Roy Hargrove, Ameen Saleem ha potuto negli anni sviluppare uno stile originale ma pur sempre aperto a nuove contaminazioni. Ampie melodie, sorrette da un groove ostinato e moderno, si fondono in un genere personalissimo, dove jazz, soul e funk dialogano a più voci.

I brani del repertorio di 4 Season, tutti inediti con l’aggiunta di qualche cover, rappresentano il ciclo delle quattro stagioni, un flusso musicale continuo e sempre in movimento. “4 Season” inteso come “concept” legato non solo agli eventi che hanno modificato le vite di tutti noi, ma anche al divenire della vita in tutte le sue forme.

Formazione

Ameen Saleem, contrabbasso Seamus Blake, sax tenore Danny Grisset, piano e phender rodhes Jason Brown, batteria

Teatro Studio Borgna, ore 21

Auditorium Parco della Musica

ingresso 15 euro

https://www.ticketone.it/eventseries/ameen-saleem-4tet-3024015/

infoline 0680241281