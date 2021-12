NATALE E CAPODANNO ALL’ACQUARIO DI GENOVA

L’Acquario di Genova celebra le festività natalizie con un ricco programma di iniziative.

Tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio le famiglie possono partecipare ai mini tour guidati NatalAcquario, dedicati ai tanti cuccioli nati nel tempo all’interno della struttura.

La vita dell’Acquario è caratterizzata da tante nascite: con la guida di un esperto, il pubblico potrà conoscere la storia del lamantino, degli squali zebra, delle foche, dei pinguini, dei delfini nati all’Acquario e avrà l’occasione di approfondire la conoscenza delle specie.

I minitour, compresi nel biglietto d’ingresso, partono ogni giorno (ad eccezione del 31 dicembre) alle ore 15.30 – 16.30 – 17.30 per un massimo di 15 persone. La durata è di circa 40 minuti.

Per i giovanissimi, il 29 dicembre riprendono gli appuntamenti con l’avventurosa esperienza della Notte con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell’affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte.

Nel corso delle feste le Notti con gli Squali saranno disponibili anche giovedì 6 e sabato 8 gennaio.

Prenotazioni e informazioni presso C-Way, tour operator dell’Edutainment: www.c-way.it – tel. 0102345666 – info@c-way.it.Il prezzo è di 85 euro per ragazzo.

Per quanti vogliono passare la notte di San Silvestro nella suggestiva location dell’Acquario di Genova, torna l’appuntamento con il cenone di Capodanno il 31 dicembre.

Il Capodanno all’Acquario ha inizio alle ore 20.00 con la visita libera al percorso espositivo alla scoperta della vita notturna degli abitanti delle vasche.

Gli ospiti possono gustarsi il cocktail di benvenuto al piano superiore del Padiglione Catecei e proseguire la serata con il Gran Cenone e il brindisi di mezzanotte nelle splendide cornici del piano inferiore del Padiglione Cetacei e delle sale Squali e Lamantini.

L’organizzazione, in collaborazione con Capurro Ricevimenti, è curata nei minimi dettagli https://www.c-way.it/biglietto/capodanno-2021-genova/

Il costo del Capodanno all’Acquario di Genova è di 160 euro a persona (bambini 0-3 anni gratuiti ma senza posto al tavolo).

È possibile completare l’esperienza con un soggiorno di due o più giorni a Genova: C-Way propone dei pacchetti con hotel a 2/3/4/5 stelle a partire da 200 euro per persona, in camera doppia.

Sia per il solo cenone all’Acquario di Genova sia per il pacchetto soggiorno, l’offerta è disponibile solo su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni, contattare C-Way tel. 010 2345666; email info@c-way.it.

Per consentire l’allestimento degli spazi, il 31 dicembre l’Acquario anticiperà la chiusura alle 16:00, con ultimo ingresso alle 14:00.

Fino al 6 gennaio 2022 una speciale iniziativa online su www.acquariodigenova.it coinvolge il pubblico sui passi del Calendario dell’avvento. In palio 70 premi: dai biglietti d’ingresso per 2 persone all’abbonamento annuale AcquarioPass e agli ingressi per 4 persone con la partecipazione al tour “L’esperto con te”.

I più curiosi possono partecipare alle diverse esperienze arricchenti che l’Acquario di Genova propone come il tour Dietro le quinte – disponibile tutti i giorni dal 26 dicembre dicembre al 9 gennaio (escluso 1 gennaio) alle 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30 – per scoprire cosa si nasconde dietro le vasche dell’Acquario e i progetti di conservazione e ricerca di alcune specie; L’esperto con te – disponibile su prenotazione tutti i giorni –, un percorso esclusivo e personalizzato per approfondire un tema marino di proprio interesse; gli A tu per tu con i delfini o con i pinguini per una full immersion nel mondo di questi straordinari animali, disponibili su prenotazione. Per maggiori informazioni www.acquariodigenova.it.

Per quanti sono in cerca di originali strenne natalizie, è possibile scegliere la visita all’Acquario di Genova, l’abbonamento annuale AcquarioPass o una delle esperienze collaterali alla visita come speciale idea regalo da mettere sotto l’albero.

Nel corso delle festività, l’Acquario è aperto da lunedì a venerdì con orario10 – 20.00 (ultimo ingresso 18.00); sabato, domenica e festivi 9.00 – 20.00 (ultimo ingresso 18.00). Il 31 dicembre chiuderà alle 16 (ultimo ingresso ore 14.00) per l’allestimento del cenone di Capodanno.

La Biosfera è aperta tutti i giorni con orario 10.00 – 17.00 (ultimo ingresso 16.30).

L’ascensore panoramico Bigo, dal 24 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, è aperto in orario 10.00 – 17.00; i lunedì 27 dicembre e 3 gennaio con orario 14.00 – 17.00.

Per accedere a tutte le strutture è necessario mostrare al personale di accoglienza il Green Pass in corso di validità.

In assenza della documentazione prevista, l’ingresso NON è consentito.

Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Resta confermato l’obbligo per il pubblico (dai 6 anni in su) di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale.