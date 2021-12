Natale in concerto -Tempietto Roma

Natale, atmosfera di miracolo: il Cosmo si incarna in un bimbo. Tutto l’Universo è risucchiato nella capanna di Bethlemme per irradiare di nuovo fin oltre le stelle. Non è un atmosfera: è un punto, un attimo da cui risorge l’ Armonia delle sfere. Questo è il Tempietto il giorno di Natale: il 25 Dicembre alle 18 (il momento in cui sorge il Sole nel cuore e nella mente) la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij (Lo schiaccianoci) e di Camille Saint-Saëns (Il carnevale degli animali) echeggerà grazie a Emanuele Giallini e Ilaria De Angelis (pianoforte) e alle immagni evocate da Angelo Filippo Jannoni Sebastianini nella tradizionale Sala Baldini al Teatro di Marcello in Piazza Campitelli, 9 al centro di Roma.

Alle 17.15 una passeggiata con Guida Turistica nella zona dell’evento

TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE

LO SCHIACCIANOCI di Pëtr Il’ič Čajkovskij

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI di Camille Saint-Saëns

Emanuele Giallini, Ilaria De Angelis (pianoforte a quattro mani)

ed Angelo Filippo Jannoni Sebastianini