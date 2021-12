Palazzo Ducale in festa

Si comincia in cortile con l’incanto della giostra in musica di Julien Lett, DINAMICA DEL CONTROVENTRO, e la felicità on the road dei Rasoterra in “HAPPINESS”, per continuare in sala con la premiere di YIN ZERO, il miraggio rotante inventato da Van Kim Tran e Cyrille Humen (FR): un ipnotico vortice danzante tra oriente e occidente, dagli antichi dervisci turchi alle frontiere moderne del circo.

A fine giornata (dalle 19.30 in poi) l’attesa inaugurazione del nuovo TIQU/Teatro Internazionale di Quartiere a piazza Cambiaso, con l’hybrid set di Ueless Idea: SEVEN NIGHTS ALONE (Circumnavigando feat. Electropark). Circumnavigando Festival va avanti fino al 30 dicembre. Tra gli artisti in arrivo lunedì 27, Hisashi Watanabe dal Giappone al TIQU e Andrea Salustri dalla Germania al Teatro del Ponente, con le sue affascinanti imprese oltre i confini della nouvelle magie.

Dal 26 dicembre h 15.00 / h 17.00 – Dal 27 al 30 dicembre h 10.30 / h 12.30 e h 15.00 / h 17.00

Palazzo Ducale Cortile Maggiore – piazza Matteotti – Ingresso gratuito

LA DINAMICA DEL CONTROVENTO – Ideazione di Julien Lett. Al pianoforte Irene Michailidis

Un’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane, il cui meccanismo è concepito come una giostra del tempo che fu, ma con un magico potere in più: portare la musica classica per le strade, i festival e gli eventi di tutta Italia, coinvolgendo e affascinando spettatori di tutte le età. ll carosello musicale accoglie il pubblico del suo breve concerto per pianoforte su un tappeto da Le mille e una notte, che gira a mezz’aria, sospinto dalla melodia di alcuni celebri brani che hanno fatto la storia della musica. La Dinamica del Controvento è una bilancia che mette in equilibrio un pianoforte e un pianista con un tappeto che si stacca dal suolo su cui salgono, di volta in volta, circa 4/5 passeggeri. Il funzionamento del meccanismo è inedito: il principio dell’equilibrio permette una rotazione senza attrito.