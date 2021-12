Parte il cartellone condiviso di casa Fools

Dopo il successo del 2019, Casa Fools – Teatro Vanchiglia porta avanti anche per la stagione 2022 l’esperienza del Collettivo Cartellone Condiviso, un progetto che affida al pubblico la direzione artistica dello storico teatro di via Bava 39. Obiettivo dei Fools, la compagnia composta da Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore che gestisce il Teatro Vanchiglia dal 2019, è portare gli spettatori dietro le quinte per abbattere la distanza che separa chi fa arte da coloro ai quali è destinata, inaugurando un modo di fare cultura comunitario e partecipato.

Sarà infatti un gruppo di cittadini, eterogeneo per età e professione, a decidere cosa andrà in scena: 20 persone fra cui commercianti di Vanchiglia, residenti del quartiere di tutte le età, persone che si sono avvicinate al palcoscenico frequentando il Teatro di via Bava o che da sempre coltivano questa passione, hanno risposto alla chiamata dei Fools diventando parte attiva della produzione culturale del quartiere. “Conosco Casa Fools da pochi mesi, ma il teatro e la visione di cultura che si respira in questo posto, così piccolo e pieno di vita, è un unicum in città” commenta uno dei partecipanti a cui si aggiunge la voce di un altro membro del Collettivo “È una scelta rivoluzionaria. L‘arte così diviene concretamente accessibile a tutti. Qualcosa che soprattutto in questo momento storico è indispensabile per la società“.

Dopo il primo incontro conoscitivo a fine novembre, il Collettivo ha visionato i 325 spettacoli inviati da compagnie sparse su tutto il territorio nazionale a seguito della call pubblica a cui, per accedere, era necessario possedere un video integrale. Martedì 7 dicembre ci sarà il primo confronto per individuare la rosa dei semifinalisti, portando così la riflessione artistica e teatrale fra coloro che non sono professionisti del settore. Prima di Natale il Collettivo si riunirà una seconda volta per stabilire gli 8 spettacoli che comporranno la prossima stagione di Casa Fools “Futura“, titolo in omaggio al capolavoro di Lucio Dalla, che andrà in scena dal 21 gennaio al 14 maggio 2022.

“Chiediamo ai membri del Collettivo di scrivere dei feedback – aggiunge Roberta Calia – a commento delle loro scelte perché vogliamo che Casa

Fools sia un luogo di confronto anche per gli artisti, che qui possono trovare un riscontro sincero da parte del pubblico ancora prima di andare in scena“. “La soddisfazione più grande – conclude Luigi Orfeo – è sostenere il lavoro dei nostri colleghi grazie a un’azione realmente collettiva“.