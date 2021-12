“Rape Rosse Bucate”: la rivelazione dell’anno

Al Piccolo Teatro San Paolo di Roma nei giorni 15 e 16 Gennaio 2022 andrà in scena lo spettacolo “Rape Rosse Bucate”, un’anticommedia della regista Emilia Miscio. A rappresentarlo ci sarà la sua compagnia Sogni di Scena che vede in scena attori in grado di coinvolgere il pubblico, sempre intrisi di entusiasmo e grinta. Si apre il sipario e subito il teatro si riempie di musica rock&roll anni ’50, colori forti e tipi strani che ballano all’interno di una casa abbandonata. La stranezza dei personaggi non è, però, quella che appare agli occhi del pubblico a primo impatto. bensì è il loro modo di pensare e vivere: essi pensano alla libertà e non hanno regole. La loro anormale quotidianità viene messa in discussione con l’arrivo di due vicini, un uomo e una donna, persone allegre, alquanto banali e.. normali. I personaggi si ritrovano a condividere una serata che farà emergere il netto confine che li divide. Riusciranno questi due mondi così distanti a trovare un punto d’incontro, dialogare o semplicemente a rispettarsi senza giudicarsi? Lo spettacolo, apparentemente frivolo e leggere, affronta il tema della diversità, analizzando e deostruendo tutto ciò che viene considerato “normale”. Un’anticommedia andata in scena per la prima volta nel 2018 presso il Teatro San Genesio di Roma e vincitore nel mese di ottobre 2021 del premio “Menzione Migliore Spettacolo” al Teatro Ghione di Roma e nel mese di dicembre vincitore del “Premio Qualità Miglior Spettacolo di prosa” al Teatro delle Muse di Roma.

Gli attori vi aspettano al Piccolo Teatro San Paolo, Via Ostiense 190 il 15 gennaio alle ore 21.00 e il 16 gennaio alle ore 18.00

Per info e prenotazioni: info@produzioneteatro.it- 0669880811- 3470619618 o visitando il nostro sito nella sezione spettacoli