Martedì 21 dicembre alle ore 20.00 va in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna per un’unica data, in prima assoluta, lo spettacolo Running for Democracy, progetto conclusivo del network europeo per la mobilità degli artisti Between Lands, composto da sette partner internazionali con l’obiettivo di difendere una comune visione democratica del mondo e promuovere il ruolo della cultura all’interno della società, attraverso scambi artistici e spazi di riflessione, trasmissione, condivisione: Onassis Foundation Atene (Grecia), Teatro Nacional de Catalunya Barcellona (Spagna), KVS Bruxelles (Belgio), ERT / Teatro Nazionale (Italia), Teatro Nacional São João Porto (Portogallo), La Comédie – CDN de Reims (Francia), Teatro Calderón Valladolid (Spagna).

Lo spettacolo, composto dagli stessi testi, ma diretto da registi differenti, è stato messo in scena in ogni paese e teatro del network. L’edizione italiana è l’ultima a debuttare, subito dopo quella belga, presentata lo scorso 11 dicembre al Teatro KVS di Bruxelles. Mentre a giugno 2021 per ERT è stato Nicola Borghesi di Kepler-452 a dirigere la performance spagnola al Teatro Calderón di Valladolid a giugno 2021.

In Italia la regista ospite a realizzare Running for Democracy per il Teatro Arena del Sole è la catalana Judith Pujol.

Lo spettacolo, costruito sulla base di sette testi scritti da sette diversi autori – ognuno selezionato dalle realtà teatrali di riferimento del proprio paese interne al network –, affronta il tema complesso della democrazia: Mickaël De Oliveira (Portogallo) firma Lezioni di sopravvivenza; Lena Kitsopoulou (Grecia) Democrazia oppure Un’amichevole serata democratica; Charlotte Lagrange (Francia) Una piazza spopolata; Rachida Lamrabet (Belgio) La democrazia non è uno stato; José Manuel Mora (Spagna) Democrazia. Cinque frammenti e un epilogo per un’opera breve; Silvia Navarro Perramon (Spagna) Sette istruzioni per l’educazione dei pargoli (nel Secolo XXI); Pier Lorenzo Pisano (Italia) Gente.

Running for Democracy è un testo teatrale composto da brevi opere, piccoli esempi di ciò che la democrazia può essere o non può essere; della sua influenza sulle persone, dell’incapacità dell’essere umano di portarla a compimento. I drammaturghi affrontano con stili diversi vari argomenti come il silenzio, la segregazione, il commercio, la ricerca dell’identità, il privilegio, il dissenso, la violenza e la pulizia. Un collage che invita a riflettere su quali siano i modi di agire e decidere in comunità, le scelte da prendere che riguardano la collettività.

