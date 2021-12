Scandicci Winter, al Teatro Aurora il concerto di Capodanno

ed è realizzato con il contributo del Comune di Scandicci. Si ringraziano gli sponsor Balenciaga Logistica,Chiaverini Firenze, Copyworld, CSO, Gruppo Rorandelli, Molteni Farmaceutici, Powersoft, Savino del Bene, Target Costruzioni, Valentino Metal Lab.L’appuntamento sarà l’occasione per il Sindaco e la giunta comunale per fare gli auguri alla città e agli spettatori presenti in sala.”Vi aspettiamo il primo gennaio al Concerto di Capodanno, al Teatro Aurora, per farci il miglior augurio per un buon 2022 – dice il Sindaco Sandro Fallani – ne abbiamo tutti bisogno, sarà un augurio nel massimo rispetto della sicurezza e delle regole, tutti noi con le mascherine Ffp2 saremo uniti dalla musica, dall’arte, dalla festa. L’augurio per la nostra intera comunità sarà quello di costruire tutti assieme un 2022 ancora più forte, in una Scandicci verde, aperta, inclusiva, solidale, creativa, giovane, con sempre più al centro la scuola, il lavoro, la dignità delle persone. Il 2022 sarà un buon anno se sarà l’anno dell’impegno collettivo”.

Il Teatro Aurora si trova in Via San Bartolo in Tuto 1. Ingresso gratuito con prenotazione su https://scandicci.ticka.it (Green pass rafforzato da presentare all’ingresso unitamente alla prenotazione Ticka; obbligo di mascherina Ffp2).