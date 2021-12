Fuori il video di “SEDUTA NELLA CURVA NORD” il nuovo singolo di Patrizio Santo, scritto con Simone Cerratti, in radio e in digitale (INCISI RECORDS).

“Seduta Nella Curva Nord” è un brano nostalgico dove un grido in uno stadio ci riporta a quell’età ricca di nuove emozioni, quell’età che tanto vorremmo non passasse mai. A volte mutiamo alcuni atteggiamenti del nostro carattere, ci plasmiamo in base alle circostanze che la vita pone dinanzi a noi, ma cos’è la vera felicità? La felicità è spensieratezza, è credere nei sogni, è essere sempre eternamente giovani. Per l’autore, l’eternamente giovane è il conterraneo Marco Verratti, calciatore di fama mondiale, citato nel brano per rappresentare un esempio di chi ha coronato i propri sogni mantenendo la propria autenticità.

Qui il video: https://youtu.be/-Z9dhUZCHXI

Il video è diretto da Manuel Guaglianone. Quartieri e ricordi segnano inevitabilmente un passato, un’infanzia e amori sinceri ricchi di sentimento. I desideri, anch’essi smaniosi di essere espressi, incalzano il video rievocando al contempo scene storiche memorabili. Dinnanzi ad un maxi-schermo, ad un panino, ad una birra e a quattro risate, “Seduta Nella Curva Nord” vi lascerà assaporare l’autentico gusto della vita di periferia. “Dalle semplici e modeste zone di periferia ai racconti d’amore più passionali”.

Patrizio Santo nasce in un quartiere periferico di Pescara il 13 maggio 1994 ed è un cantautore e musicista italiano. Si avvicina al mondo della musica tra i banchi di scuola, grazie ad un suo professore che lo invita a partecipare ad un concorso musicale scolastico. Da lì inizia un percorso di studi musicali e di recitazione. Nel 2014 incontra Francesco Altobelli e dà vita al suo primo singolo “Slegami” arrangiato da Francesco Musacco, pubblicato e distribuito da Ondesonore Records, con il quale entra a far parte tra i sessanta selezionati per Sanremo Giovani. Durante il suo percorso artistico conosce Fabrizio Brocchieri, che lo invoglia ad intraprendere un percorso di scrittura, ed è proprio grazie a lui che inizia a scrivere i suoi primi brani. Patrizio pubblica diversi singoli, prendendo parte a molti progetti, esibizioni live e collaborazioni. Nel 2018 riceve un grande riconoscimento da Mina, che pubblica su tutti i suoi canali una reinterpretazione di Patrizio del suo brano “Troppe Note”. A fine 2018 apre il concerto di capodanno a Pescara di J-Ax. Nel 2019 pubblica il singolo “Non ci ferma nessuno”, cantato con Luca Abete, brano che diventa sigla ufficiale del tour motivazionale dell’inviato di Striscia La Notizia. Nell’estate dello stesso anno, Patrizio, partecipa al Deejay On Stage di Radio Deejay a Riccione presentato da Rudy Zerbi, riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica, acquisendo una ricca fan-base. Sempre nello stesso anno rientra nuovamente a far parte dei sessanta selezionati per Sanremo Giovani, con il brano “L’estate a dicembre” scritto e prodotto insieme ad Emilio Munda, noto compositore italiano. Nell’agosto 2020 torna nuovamente sul palco del Deejay On Stage a Riccione. Patrizio continua il suo percorso discografico alla ricerca di nuove sonorità e stili, e proprio per questo nel 2021 entra a far parte nel roster artisti di Incisi Records, etichetta discografica che lo seguirà per i suoi futuri progetti.