“[S]legati  di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris 

Il cartellone del Teatro Massimo Troisi di Nonantola curato da ATER Fondazione in sinergia con l’Amministrazione comunale, prosegue sabato 18 dicembre alle ore 21:00 con lo spettacolo “[S]legati”, della compagnia ATIR Teatro Ringhiera di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris. I due attori, che sono anche due amici e due appassionati di montagna ci racconteranno di un sogno ambizioso, tratto da una storia vera, ci terranno col fiato sospeso mentre si snoda questa avventura al di là dei limiti umani, una metafora dei legami e di tutte le relazioni.

Si tratta dell’incredibile avventura degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate e del loro progetto ambizioso, quello di scalare per primi il peruviano Siula Grande nelle Ande Peruviane, ma è anche la storia di un’amicizia e della corda che, durante quella terribile impresa, ha legato questi due giovani ragazzi mettendo la vita dell’uno nelle mani dell’altro, come sempre avviene in montagna.

L’estenuante conquista della vetta è riuscita, e quando il peggio è passato e la strada è ormai in discesa, avviene un terribile incidente in alta quota, la morte strizza l’occhio: Joe Simpson durante una banale manovra si rompe una gamba, e dal quel momento in poi, tutto cambia, l’impresa sarà quella di riuscire a ritornare a casa vivi.

In questa storia la montagna diventa la metafora del momento in cui la relazione è portata al limite estremo, in cui la verità prende forma, e ti costringe a fare quel gesto che anche se appare così violento e terribile, a volte invece, è l’unico gesto necessario alla vita, una metafora di tutte le relazioni.

ATIR TEATRO RINGHIERA

ATIR (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca) è un’associazione culturale e compagnia teatrale costituita nel 1996 a Milano su iniziativa di giovani neo-diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi; e svolge con continuità attività di produzione e distribuzione teatrale, diventando negli anni una delle compagnie italiane più riconosciute e apprezzate in Italia. Svolge inoltre regolarmente anche attività di formazione attraverso laboratori per professionisti e laboratori aperti alla cittadinanza. Negli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui: Premio Hystrio per l’attività della compagnia (2012); Medaglia d’oro della Provincia di Milano (2007); Ambrogino d’oro, attestato di civica benemerenza del Comune di Milano (2012), Premio Rotary Spazio Cultura (2015).

BIGLIETTERIA: ORARI E CONTATTI

Martedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 16.00 alle 19.00, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

VENDITA ONLINE

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli anche online direttamente dal sito: www.vivaticket.it