Spettacoli per bambini al Teatro Martinitt

6 Gennaio 2022

LA MAGIA DEI LIBRI

doppio spettacolo ore 11,30 e ore 17,00

“… c’è una cosa che quando è entrata dentro di te non va più via, il ricordo dei libri che hai letto…” Il professor De Volumis è un accanito lettore e ospiterà tutto il pubblico nella sua biblioteca insieme a Gegè, il suo fidato aiutante. Attraverso magie incredibili, canzoni ed effetti speciali i bambini scopriranno divertendosi che leggere un libro produce una grande magia.

Interpretato da Stefano Di Pumpo e Matteo Di Pumpo.

FuntasticTeam si occupa di “edutainment”, progetti di educazione tramite intrattenimento.

Dal 1999 realizza spettacoli che veicolano contenuti educativi utilizzando un mix esplosivo di giochi di prestigio, musica, pupazzi animati e intrattenimento.

Adatto a un pubblico di bambini dai 4 agli 11 anni.

9 Gennaio 2022

RICICLARE E’ UNA MAGIA

ore 11,30

Rispettare l’ambiente significa fare del proprio meglio per renderlo sicuro, più bello, più vivibile. Lo spettacolo Riciclare è una magia coinvolge i più piccoli con musica, magia, incredibili pupazzi e animazione e trasmette messaggi fondamentali su tematiche ambientali. Mc Butter, uno scienziato mago, in compagnia di colorati personaggi realizza magie ed esperimenti strabilianti per spiegare come e perché fare la raccolta differenziata.

Interpretato da Mirko Cattaneo e Valentina Grancini.

Teatro Martinitt Via Pitteri 58 Milano per info e acquisto www.teatromartinitt.it

Prezzi biglietti intero 12,00 euro – ridotto (bambini sotto i 12 anni) 10,00 euro