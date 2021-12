Spoleto Festival dei Due Mondi

Il Festival di Spoleto si prepara al nuovo anno con un palinsesto di iniziative per augurare Buone Feste al suo pubblico e alla città. Da mercoledì 15 dicembre il sito ufficiale del Festival (www.festivaldispoleto.com) ospiterà tre spettacoli di teatro e danza dalla sessantaquattresima edizione, disponibili per la visione gratuita e on demand. Spoleto 64 “Rewind” presenta Divina Commedia. La Prima Giornata di Piero Maccarinelli (disponibile da mercoledì 15 dicembre, ore 21), Strehler 100, una serata di parole e musica per Giorgio Strehler (disponibile da lunedì 27 dicembre, ore 21) e Coin Operated di Jonas & Lander (disponibile da venerdì 7 dicembre, ore 21). Dal vivo, giovedì 23 dicembre alle ore 20.30, è l’appuntamento al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti per il Concerto di Natale, con il pianista, compositore e direttore Nicola Piovani che a Spoleto presenta La musica è pericolosa – Concertato (Biglietti da €10 a €30 in vendita su www.festivaldispoleto.com). A partire da mercoledì 8 dicembre riapre a Palazzo Collicola la mostra Frammenti di un percorso teatrale (giorni e orari di apertura su www.festivaldispoleto.com – ingresso gratuito), una selezione di costumi d’epoca e un omaggio alle maestranze che hanno collaborato con il Festival. Alcuni costumi saranno ospitati anche dagli alberghi di Spoleto, a suggello del rapporto tra la città e il suo Festival.