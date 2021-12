Mercoledì 29 Dicembre alle ore 20.15 e Giovedì 30 Dicembre alle ore 20.00 va in scena “Sybil- una donna divisa tra molteplici esistenze” con Federica Bognetti e Silvia Giulia Mendola, che firma anche la regia.

Lo spettacolo ha vinto il bando “Scena Unita” in collaborazione con Cesvi Fondazione Onlus ed è prodotto da PianoinBilico in collaborazione con GecobEventi.

La Dottoressa Cornelia B.Wilbur vi racconterà la storia di una donna. Una sua paziente.

Il suo nome è Sybil Dorset. Il caso ‘Dorset’. Una donna divisa tra molteplici esistenze. 10 anni di lavoro terapeutico. 2354 sedute.

Sybil. Forse lei più di chiunque altro oggi può dirsi… “una persona”, perché conosce davvero tutte le componenti del suo io. Ma non è stato sempre così, per più di trent’anni la sua vita si è svolta in una alternanza di luce e buio. Grazie a questo caso, è stato riconosciuto e ufficializzato dall’Associazione Americana di Psicologia il disturbo della personalità multipla.

“Perché Sybil era divenuta una personalità multipla? L’insorgere di una personalità del genere può essere favorito da una predisposizione fisica? I fattori genetici possono avere un’incidenza?” Queste e molte altre le domande a cui la dottoressa Wilbur cerca di dare una risposta, attraverso un lungo processo di sedute terapeutiche in cui si troverà di fronte, di volta in volta, ad una o più personalità dell’io frammentato di Sybil.

Durante le sedute vedremo la Dottoressa mettere in atto strategie che le permetteranno di arrivare a una diagnosi e successivamente alla guarigione come l’ipnosi, l’uso di un registratore come strumento per far riascoltare a Sybil le voci delle sue diverse personalità, il dialogo psicanalitico.

con Federica Bognetti e Silvia Giulia Mendola

dramaturg Livia Castiglioni

regia Silvia Giulia Mendola

videomaker Cristina Crippa

consulenza costumi Simona Dondoni

foto locandina Noemi Commendatore

grafica Carlo Sabatucci

produzione PianoinBilico in collaborazione con Gecobeventi

INFORMAZIONI:

DATE E ORARI

Mercoledì 29 Dicembre alle ore 20.15

Giovedì 30 Dicembre alle ore 20.00

LUOGO:

TEATRO FRANCO PARENTI, via Pier Lombardo 14, Milano

PREZZI:

Intero € 10 + prevendita

INFO e PRENOTAZIONI:

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

Biglietti disponibili al link: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/sybil/

Cliccando su “Acquista”