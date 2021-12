Teatro Arcobaleno, Canzonando

In scena al Teatro Arcobaleno di Roma, dal 30 dicembre al 16 gennaio, Canzonando, spettacolo con Vittorio Marsiglia, Mariano Perrella, Isabella Alfano, M° Mario Vicari chesi propone di giocare con le canzoni alla maniera dei grandi autori di canzoni comiche o parodistiche ed è un chiaro riferimento al mondo del varietà e dell’avanspettacolo dove le canzoni venivano adoperate sia per ridere, prendendo in giro usi e costumi dell’epoca attraverso la parodia o i doppi sensi e sia per creare pathos e commozione con canzoni d’amore affidate ad abili cantanti cosiddetti “di giacca”. Un viaggio travolgente fra canzoni umoristiche, canzoni d’amore e sketch della migliore tradizione musicale/teatrale napoletana del varietà e dell’avanspettacolo, partendo dal caffè chantant. L’occasione di partecipare ad una serata indimenticabile, nel suo genere, con Vittorio Marsiglia, l’ultimo “Re” indiscusso della storica tradizione della “macchietta napoletana”, accompagnato dalla raffinata musicalità di Mariano Perrella e del M° Mario Vicari, insieme alla straordinaria vocalità di Isabella Alfano.

Uno spettacolo per trascorrere le festività insieme, in serenità ed allegria!

31 dicembre ore 22,00

SERATA SPECIALE CAPODANNO!

Alla luce del nuovo decreto-legge che vieta la somministrazione di cibi e bevande in tutti i Teatri,

la serata Capodanno si svolgerà così:

Spettacolo alle ore 22,00

a mezzanotte la compagnia festeggerà simbolicamente insieme al pubblico

il nuovo anno!!!

RIFFA con premi e… intrattenimento musicale con la Compagnia,

per trascorrere allegramente e in totale sicurezza la notte di Capodanno…

All’uscita il pubblico verrà omaggiato con una bottiglia di spumante con cui potrà brindare il 1° gennaio al nuovo anno.

Per un’ulteriore sicurezza applicheremo il contingentamento con posti distanziati.

PER LA SERATA SPECIALE CAPODANNO NON SONO PREVISTE RIDUZIONI

BIGLIETTO UNICO € 45,00 (pagamento e ritiro dei biglietti entro il 29 dicembre)

DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022 – giovedì, venerdì e sabato ore 21,00 – domenica ore 17,30 (31 dicembre ore 22,00 serata speciale Capodanno)

CANZONANDO

di V. Marsiglia e M. Perrella

Regia Vittorio Marsiglia

Con Vittorio Marsiglia e con Mariano Perrella, Isabella Alfano, M° Mario Vicari