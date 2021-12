Teatro Brancaccio, Aladin il musical geniale – speciale Capodanno

Teatro Brancaccio – dal 2 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

SPECIALE CAPODANNO ore 21,15

Dopo il successo della stagione 2019-2020 ALADIN il Musical Geniale prodotto da Alessandro longobardi per OTI Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Viola Produzioni torna in scena al Teatro Brancaccio e in tour in una nuova versione e con un cast parzialmente rinnovato.

Più di un family show, il nuovo musical, liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una notte, ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada, in un sontuosa ambientazione medio-orientale con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, negli arrangiamenti musicali, nelle coreografie e nei costumi.

La scrittura del testo e delle musiche, la progettazione delle scene e dei costumi, la scelta del cast sono stati definiti da Maurizio Colombi e dall’oramai più che collaudato cast creativo composto da Alessandro Chiti per la scenografia, che prevede 24 cambi scena che appariranno e spariranno come d’incanto, avvalendosi di uno spettacolare disegno luci curato da Christian Andreazzoli: i quadri sveleranno paesaggi desertici, il sontuoso palazzo del Sultano, il balcone di Jasmine sul giardino del palazzo, il fervente mercato della città, la prigione, la bottega di Aladin, la grotta del tesoro e il romantico volo di Aladin e Jasmine sui tetti di Bagdad. Francesca Grossi ha curato gli scintillanti e preziosi costumi, Rita Pivano le coreografie.

Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari (autori delle musiche di “Rapunzel il musical” e “La regina di Ghiaccio il musical”) hanno composto quattordici dei diciassette brani musicali previsti. I restanti brani editi spazieranno dalla musica pop rai di Cheb Khaled, a medley di successi internazionali.

Gli effetti speciali di grande impatto visivo curati da Erix Logan, tra i quali le apparizioni e le sparizioni dei due geni e le trasformazioni di Aladin, sorprenderanno e stupiranno il pubblico. Il disegno fonico è di Emanuele Carlucci, mentre i contributi video sono di Claudio Cianfoni.

Nella storia troveremo tutti i personaggi classici della fiaba: Aladin, Jasmine, il Genio della lampada, il Genio dell’anello, il potente e malvagio Jafar, consigliere del Sultano, la mamma di Aladino. Accanto a loro personaggi inediti: Abdul, ladruncolo amico di Aladin, Aisha l’ancella amica di Jasmine, Coco la simpatica scimmia ammaestrata, Skifus l’assistente di Jafar, guardie e concubine.

Il cast è composto da 20 attori, cantanti e ballerini.

Una riscrittura di una delle più belle fiabe senza tempo per un musical comico e irriverente che gioca con l’equivoco che incanterà grandi e piccini in un’atmosfera spettacolare, piena di magia, avventura, risate e musiche strepitose.

CALENDARIO DATE:

giovedi 23 Dicembre h. 19:00 domenica 26 Dicembre h. 17:00 martedi 28 Dicembre h. 19:00 mercoledi 29 Dicembre h. 19:00 giovedi 30 Dicembre h. 19:00 sabato 1 Gennaio h. 17:00 domenica 2 Gennaio h. 17:00 mercoledi 5 Gennaio h. 20:45 giovedi 6 Gennaio h. 17:00 venerdi 7 Gennaio h. 20:45 sabato 8 Gennaio h. 17:00 sabato 8 Gennaio h. 20:45 domenica 9 Gennaio h. 17:00

SPECIALE CAPODANNO

spettacolo ore 21.15

I bambini non pagano

Poltronissima VIP (fila 11) 100 euro NO BAMBINI

Poltronissima A 80 euro

Poltronissima B 70 euro

Poltrona A Galleria B 60 euro

Poltrona B Galleria A 50 euro

La serata prevede un packaging con panettoncini + spumantino da 20 cl in una piccola bag personalizzata

TEATRO BRANCACCIO

EMANUELA REI – JASMINE

GIOVANNI ABBRACCIAVENTO – ALADIN

ALADIN IL MUSICAL GENIALE DI MAURIZIO COLOMBI MUSICHE ORIGINALI E ARRANGIAMENTI MUSICALI DAVIDE MAGNABOSCO, ALEX PROCACCI, PAOLO BARILLARI

CON

UMBERTO NOTO – GENIO DELLA LAMPADA

MICHELE SAVOIA – GENIO DELL’ANELLO

MAURIZIO SEMERARO – JAFAR

RENATO CRUDO – ABDUL

FEDERICA BUDA – AISHA

JONATHAN GUERRERO – SKIFUS

DANIELE DEROGATIS – SULTANO

FULVIA LORENZETTI – KAMIRA

RAFFAELLA ALTERIO – COCO

scene Alessandro Chiti | costumi Francesca Grossi | disegno luci Christian Andreazzoli disegno suono Emanuele Carlucci | direzione musicale e arrangiamenti Davide Magnabosco arrangiamenti vocali e vocal coach Alex Procacci | coreografie Rita Pivano

effetti speciali Erix Logan | ideazione progettazione e realizzazione video Claudio Cianfoni

sand art a cura della compagnia Sabbie luminose di Andrea De Simone

effetti speciali aerei Max Martinelli | direttore di produzione Carlo Buttò

supervisione artistica Alessandro Longobardi