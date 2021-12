Teatro de’ Servi, Soldi e soldati per I concerti nel parco

Con una produzione di teatro musicale a tecnica mista dedicata ai più piccoli e liberamente ispirata a “La Storia di un Soldato”di Stravinskij, nel 100° dalla nascita,I Concerti nel Parco saluta il 2021

Attori, marionette, bunrako, sagome, ombre e musica dal vivo per raccontare l’eterna lotta tra il bene e i male e le scelte difficili ma inevitabili che comporta

SOLDI & SOLDATI

Liberamente tratto da HISTOIRE DU SOLDAT di Igor Stravinskij

Testo Paola Campanini e Stefano Moretti

Allestimento scenico, marionette, bunrako, sagome e ombre : Paola Campanini

Elaborazione delle musiche: Roberta Vacca

Attori e animatori: Paola Campanini e Stefano Moretti

Tastiera e strumenti a percussione: Roberta Vacca

Violino e strumenti a percussione: Francesco Pisanelli

Regia: Gruppo Teatrale Burattinmusica

Ultimo spettacolo 2021, per “I Concerti nel Parco” , giovedi 23 dicembre 2021 alle ore 17.30 al Teatro de’ Servi. Una produzione in prima assoluta realizzata da I Concerti nel Parco in collaborazione con il Gruppo Teatrale Burattinmusica, per celebrare il genio di Igor Stravinskij, nel centenario della nascita , e farne conoscere una delle opere più famose, ai giovanissimi:Soldi& Soldati,liberamente tratto da “Histoire du Soldat” di Igor Stravinskij.

La storia: Un soldato è in cammino per tornare a casa, dopo una guerra crudele: fra poco potrà riabbracciare la fidanzata, i genitori, gli amici! Il suo zaino è leggero, perché possiede ben poco: il ritratto della sua amata, il fazzoletto ricamato dalla madre, un violino un po’ stonato con cui si incanta ed immagina mondi fantastici. Ma sulla sua strada incontra un bizzarro viaggiatore che, con il miraggio della ricchezza – e chissà, forse col potere di un arcano incantesimo – lo trascina lontano dal suo mondo di affetti semplici e sinceri. Niente paura: un incantesimo ancora più potente, quello del suo piccolo violino, la voce della purezza del cuore, gli restituisce la libertà e l’amore.

Il testo dello spettacolo è tratto molto liberamente dal libretto di Charles-Ferdinand Ramuz (e soprattutto dalle fiabe di Afanasiev che ne furono la fonte di ispirazione). Abbiamo infatti scelto di rendere più lieve e giocosa la nostra storia dando più spazio ad elementi fantastici e fiabeschi, buffi e grotteschi, amplificati dalla molteplicità delle tecniche utilizzate: sulla scena si alternano infatti attori in maschera, grandi marionette bunraku, sagome, pupazzi, ombre, in continuo dialogo ed interazione con i musicisti.

L’organico strumentale, ancor più snello di quello originale stravinskiano, mantiene il protagonismo del violino accanto ad un uso versatile della tastiera elettronica e di strumenti a percussione, nel senso più esteso del termine. I temi originali del grande compositore russo sono qui utilizzati con maggiore leggerezza e liberamente associati tematicamente ai personaggi della storia, pur mantenendo le caratteristiche fondamentali delle danze originali (tango, ragtime, paso doble, valzer).

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di bambini ( 5/11 anni) e famiglie

La rassegna I Concerti nel Parco, Autunno 2021 è realizzata in collaborazione con La Bilancia Produzioni.

LUOGO: TEATRO DE’ SERVI

INDIRIZZO: Via del Mortaro, 22

ORARIO SPETTACOLI Orari vari

