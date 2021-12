Teatro Onlife è una piattaforma di edutainment interattivo children-first che combina le arti performative, lo streaming e il gaming senza rinunciare all’irripetibilità dello spettacolo dal vivo.

La pandemia ha cambiato l’educazione ed è nata la necessità di creare piattaforme per l’educazione digitale di alta qualità che comprendano risorse di intrattenimento e apprendimento, user-friendly, children-first, sicure e rispettose della privacy.

Il progetto è stato ideato da Fondazione Aida, centro di produzione teatrale riconosciuto da Mibact e Miur, come alternativa allo spazio fisico del teatro durante il periodo di chiusura a causa della pandemia. Dopo una prima esperienza che ha portato all’organizzazione di una strutturata rassegna chiamata Teatro Onlife, Aida prosegue nello sviluppo del progetto. Istituisce prima di tutto Onlife Labs srl, spin-off di Fondazione Aida, sviluppa una piattaforma dedicata che sarà disponibile dal 1 gennaio 2022 per bambini dai 4 ai 10 anni. Il servizio potrà essere fruito anche da soggetti con disabilità uditiva poiché grazie alla collaborazione con AbC Irifor del Trentino, il polo dei servizi per la disabilità sensoriale, e il sostegno di Fondazione Caritro gli spettacoli saranno tradotti in diretta anche nella Lingua dei Segni italiana (LIS).

Teatro Onlife: come funziona per il bambino

Il bambino accede alla piattaforma www.teatroonlife.it con l’aiuto di un adulto, guarda lo spettacolo da solo o con un gruppo di amici, interagisce attraverso quiz e giochi integrati nella performance di edutainment con contenuti originali messi a punto dallo staff artistico di Fondazione Aida, comprende e usa l’interfaccia grafica in modo autonomo accedendo a risorse educative e ludiche offline.

L’attore controlla l’interfaccia dell’app di tutti i bambini e guida l’avanzamento del gioco interagendo con loro.

Massima sicurezza: l’accesso alla piattaforma è controllato, i flussi sono criptati, i dati sono custoditi su server dedicati in Europa; i genitori accedono a un’area dedicata tramite webapp.

Programma

1 gennaio ore 18:00 e alle ore 18:45 www.teatroonlife.it

Orsetto Nalle e i segnali stradali

Fondazione AIDA

TEMA: Educazione stradale

È la storia di Nina, del suo Orsacchiotto Nalle e della loro automobile rossa da corsa. Una storia che diventa un modo divertente per parlare di regole e di regole stradali in maniera semplice e coinvolgente anche ai bambini più piccoli. Infatti a fare da guida sarà un simpatico nonno vigile: il Nonno Augusto!

Età: dai 4 anni ai 10 anni

23 gennaio ore 18:00 e alle ore 18:45 www.teatroonlife.it

Un pianeta da salvare

Liberamente tratto da “Il robot selvatico” di Peter Brown

Marte, data stellare 23 gennaio 3022. Dal suo laboratorio, il Professor Protonicus è pronto ad aprire un varco spazio-temporale. Perché? Ovvio, per spedire indietro nel tempo sulla Terra un piccolo uovo robot di sua invenzione, che una volta schiuso diverrà il potente L0V3. Guidato dal Professor Protonicus e da voi, L0V3 avrà il compito di ripulire il pianeta Terra prima che i rifiuti lo sommergano e gli umani siano costretti a trasferirsi su Marte.

Riuscirà il Professor Protonicus nella sua impresa? Vi va di aiutarlo? Benissimo!

Si dia il via all’operazione “L0V3 – un pianeta da salvare”. Per i baffi di Einstein!

Età: dai 4 anni ai 10 anni

20 febbraio ore 18:00 e alle ore 18:45 www.teatroonlife.it

E ora, facciamo i conti!

Fondazione AIDA

C’era una volta un Re che, come tutti i Re, contava moltissimo, contava più di tutti, ma il problema è che i suoi sudditi non contavano perché … non sapevano contare!

Quando viene deciso di trovar moglie al Principe, viene emesso un editto in cui si chiarisce che le Principesse future spose dovranno non solo essere di sangue reale, ma dimostrare pure di saper

contare.

Una favola piena di domande – ma anche di risposte – su chi conta e non conta, insomma: su chi sa contare e chi no. Una favola… Piena di numeri!

Età: dai 4 anni ai 10 anni

13 marzo ore 18:00 e alle ore 18:45 www.teatroonlife.it

Ma tu, che pesce sei?

Fondazione AIDA

TEMA: Sensibilità Ambientale

Arriva laggiù in fondo al mare qualcosa o qualcuno che non si è mai visto prima….ma che pesce è? E’ una seppia o una medusa? Un corallo o un pesce palla? Nessuno lo sa…c’è chi vorrebbe mandarlo via, chi è curioso di conoscerlo…i più piccoli vogliono assolutamente giocarci assieme….. un dolce e divertente racconto che ha come protagonista il mare e i pesci e che racconta ai bambini in maniera semplice e interattiva come sia importante tenere pulito il nostro pianeta.

Età: dai 4 anni ai 10 anni