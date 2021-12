Teatro Vascello – Le nuove avventure di Dorothy nel Regno di Oz

VASCELLO DEI PICCOLI

6-7-8-9 gennaio 2022 (vascello dei piccoli) giovedì, venerdì, sabato e domenica h 17

Le nuove avventure di Dorothy nel Regno Di OZ

Adattamento teatrale e regia: Danilo Zuliani

Con Alessia Francescangeli, Alessandra Cavallari, Roberta Gentili, Alessandra Maccotta e Danilo Zuliani.

Musiche e canzoni: Michele Piersanti

Incursioni musica live: Francesco Sennis

Costumi: Anthony Rosa

Allestimento scenico: Ilaria Sartini e Anthony Rosa.

“Se solo potessi tornare e rivedere i miei amici” così dice sospirando Dorothy nella sua fattoria, costretta ad una vita che appare troppo noiosa dopo aver vissuto fantastiche avventure nel meraviglioso mondo di Oz. Ed il desiderio di tornare si avvera ed il viaggio diviene realtà: c’è ancora bisogno di lei nel Regno di Oz!

Una fantastica avventura da vivere l’attende oltre il confine del consueto: vecchi amici da salvare e nuovi personaggi da conoscere.

Una commedia “pop up”, con musiche e canzoni originali, adatta a tutte le età liberamente tratta dai primi quattro romanzi del ciclo di Oz, Regno fantastico uscito dalla penna di Franz Baum, un’occasione per omaggiare e riflettere sui valori dell’amicizia, dell’accoglienza e della lealtà.

Sinossi.

Dorothy rimpiange il regno di Oz. Vorrebbe riabbracciare gli amici conosciuti laggiù. Mentre fantastica giocando coi ricordi del viaggio trascorso una figura appare al suo specchio. E’ una richiesta di aiuto proveniente dal magico regno. C’è bisogno di lei per liberare lo Spaventapasseri, Nick Tagliaceppi, ossia l’uomo di latta, ed il Leone Codardo. Sono stati fatti prigionieri del malvagio Re Niomo e trasformati in soprammobili. Così, dopo un naufagio, Dorothy si ritrova nel regno di Oz in compagnia di una gallina speciale di nome Bill. Ed è subito avventura! Nuovi personaggi da conoscere che saranno per lei preziose amicizie, come l’uomo meccanico, lo scarababbeo, e la legittima regina di Oz, Ozma, o prove da affrontare, come i Rotelli, la Principessa Languidona dalle trenta teste e il perfido re Niomo.

Prezzo posto unico €10 info 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/biglietto/le-nuove-avventure-di-dorothy-nel-regno-di-oz/173014

Programma completo su: https://www.teatrovascello.it/



