Teatro Vittoria, Giandomenico Anellino in Una chitarra d’autore

In prima assoluta al Teatro Vittoria, e per la prima volta in un teatro, dal 7 al 12 dicembre, un solo musicista porterà in scena per sei giorni consecutivi sei concerti diversi come sei sono le corde della sua “chitarra d’autore”. Il musicista è Giandomenico Anellino e il suo è un one-man-show musicale, evento da lui stesso ideato.

Un viaggio nel tempo e nella musica, italiana e internazionale, per offrire allo spettatore un nuovo punto di vista di brani celeberrimi, rivisitati e reinterpretati in uno stile chitarristico unico ed originale spaziando dal rock alla melodia napoletana, dal cinema al pop, da Michael Jackson a Franco Califano, da Frank Sinatra a Lucio Battisti, dai Pink Floyd a De Andrè.

Un concerto, ma anche uno spettacolo, ricco di emozioni che si ripeterà ogni sera diverso ridisegnando la musica attraverso lo stile unico e particolarissimo delle note della chitarra di Giandomenico Anellino.

Particolare è anche la scenografia, curata dallo stesso musicista, e non mancheranno ogni sera piacevoli sorprese che sono divenute ormai una caratteristica degli spettacoli di Anellino.

Con lui sul palco, nella serata di venerdì 10 dedicata a Franco Califano, ci sarà Gianfranco Butinar, protagonista del film “Non escludo il ritorno”.

Il M° Giandomenico Anellino ha dato concerti personali a New York, Singapore, Rio de Janeiro e Tokio. Chittarrista, arrangiatore e direttore d’orchestra ha collaborato con Gilbert Becaud, Dee Dee Bridgewater, Randy Crowford, Lionel Ritchie e fra gli italiani Adriano Celentano, Zucchero, Renato Zero, Cocciante, Baglioni.

Anellino è un compositore ed ha al suo attivo 15 CD da solista.

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

dal 7 al 12 dicembre 2021 (h 21.00, mercoledì 8 h 17.00, domenica 12 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Biglietti (prevendita inclusa):