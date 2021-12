THAT’S AMORE: sistemazione cercasi disperatamente. 

Tre cuori, un buco d’appartamento e un cactus.

Per la strenna di Natale, dopo anni sul palco del Martinitt torna, acclamatissima, la pièce forse più bella, di certo la più spassosa, del “nostro” Marco Cavallaro. In tournée in tutta Italia, torna in famiglia un’effervescente commedia che più che degli equivoci, è dell’equivoco. Tutto ha infatti origine da un imbarazzante errore dell’agenzia immobiliare, che inconsapevolmente e provvidenzialmente ridonerà però speranza in tempi di precarietà. In scena dal 26 dicembre al 4 gennaio. Speciale Capodanno con brindisi.

Il mondo ti crolla addosso, ti ritrovi per strada, cerchi disperatamente una sistemazione e finisci invece col sistemarti, nel senso lato della parola. Ma non prima di aver penato e di aver scoperto che non solo le rose –che peraltro ancora non sai se fioriranno- hanno le spine, ma anche i cactus. Eccome. Non ci avete capito nulla? Consolatevi, neanche i 3 maldestri protagonisti di questa dolce ma spassosa commedia musicale da camera (una sola, di camera, e se la dovranno contendere). Niente di sdolcinato, sia chiaro: gli equivoci qui sono portati all’estremo, così come le risate del pubblico. Tra vite infrante, troppe scale da salire (non solo metaforicamente), valigie pesantissime in tutti i sensi, problemi di comunicazione (non solo tral’esterno ma anche tra coinquilini), porte chiuse (anche letteralmente) in faccia, spazi e divani troppo affollati e spagnoleggianti note ridicolmente melodrammatiche come colonna sonora, c’è da tenersi la pancia. Una fantastica riso-terapia di fine anno, con l’augurio che –proprio come sul palco- amicizia, amore (e teatro) vincano su tutto anche nel 2022. A proposito, c’è lo Speciale Capodanno per la serata del 31 dicembre: 50 euro per brindisi, spettacolo e un omaggio dolce-frizzante. Orario anticipato alle 19.30.

THAT’S AMORE è una commedia scritta e diretta da Marco Cavallaro, con Marco Cavallaro, Claudia Ferri e Marco Maria Della Vecchia.

Lui. Lei. Non si conosco. Lui è lasciato dalla fidanzata, lei molla il fidanzato. Entrambi lasciano casa. Entrambi, senza saperlo, affittano lo stesso appartamento. Sono costretti a passare un intero weekend insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. Non basta: ecco far capolino “L’altro”. Se vi gira la testa, figuratevi a loro! In una girandola di situazioni inverosimili si srotola una divertente commedia musicale “da camera”. Una favola moderna non semplicemente sull’amore, ma sul precariato, sul nuovo mondo e sul bisogno di sentimento per affrontare e condire la vita.

Il calendario teatrale della locandina 2021/2022

Si ricorda che il debutto delle commedie è di venerdì. Ogni pièce andrà quindi in scena il sabato e la domenica successivi, per poi riprendere ogni sera –con esclusione del lunedì- nelle due settimane a seguire. Spettacoli alle ore 21, tranne la domenica (ore 18). La pomeridiana del sabato è sospesa.

Tutti gli eventi in programma al Teatro Cinema Martinitt si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. E’ richiesto il Green Pass.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.

Per evitare assembramenti è fortemente consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti.