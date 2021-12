Tre racconti di Natale per i piccoli ed un concerto di musiche natalizie per tutti

Per tre martedì consecutivi di dicembre, il 7, il 14 e il 21, presso la piazzetta del Teatro Cristallo andranno in scena tre racconti di Natale organizzati dal Teatro Cristallo in collaborazione con la Circoscrizione Europa Novacella ed il patrocinio del Comune di Bolzano.

Il primo appuntamento è per martedì 7 dicembre alle 16 con “I re Magi”, una lettura per bambini dai cinque anni in su sull’arrivo dei re Magi: “ Mi sono sempre chiesto da dove venissero i magi e come mai i doni che portano sono così preziosi. Mi chiedo anche chi sono i re magi oggi e mi viene in soccorso O.Henry con un racconto che invita a riflettere sull’unicità e sulla ricerca del regalo prezioso. Ma questi re magi sono magici? E se si, che magie fanno? A chiarirci le idee è Roberto Piumini con la filastrocca I magici tre magi” – così l’attore Salvatore Cutrì, curatore e voce dei tre appuntamenti, che sarà accompagnato per la parte musicale da Roberto Tubaro. Per l’occasione verranno letti dei passi da

“La leggenda dei Re Magi”, un racconto tratto dalla tradizione cristiana Josette Gontier “Meravigliosi racconti di Natale”, edizione El, “Il dono dei Magi” di O.Henry e

“I magici tre magi” di Roberto Piumini tratta da “ Io mi ricordo quieto patato…” Nuove Edizioni Romane.

Il martedì successivo, 14 dicembre alle 16, l’appuntamento con i Racconti di Natale prevede delle letture sul grande vecchio: Babbo Natale! Chi è Babbo Natale? Da dove viene? Cosa porta? Ecco una serie di racconti che ci descrivono il babbo più famoso del Natale! E come fa a spostarsi così velocemente a bordo della sua slitta? Merito anche di Rudolf, una delle sue renne magiche. E avrà dei figli? A raccontare la vita e le opere di Babbo Natale saranno i libri: “Una visita di Babbo Natale” di Clement Clarke Moore, “Rudolph, la renna dal naso rosso” e “I figli di Babbo Natale” di Italo Calvino.

Infine chiuderà il percorso dei Racconti di Natale, martedì 21 dicembre alle 16 nientemeno che Mr. Scrooge. Il protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens, che accompagnerà i bambini in un viaggio insolito, questa volta non solo accompagnati dagli spiriti del Natale passato presente e futuro, ma su una nave, in giro per il mondo. Un racconto tutto da godere e da scoprire. Salvatore Cutrì leggerà dei brani da “Riduzione del Canto di Natale” di Charles Dickens, “Lo strano Natale di Mr Scrooge” di Dino Buzzati e “S’io fossi il mago di Natale” di Gianni Rodari in “Filastrocche in cielo e in terra” (Torino, Einaudi 1960). Per accedere a tutte queste iniziative è necessario essere in possesso del green pass rinforzato (sono esclusi i minori di 12 anni).

Se i racconti di Natale sono pensati per un pubblico di bambini e famiglie, per l’8 dicembre in piazza Matteotti il Teatro Cristallo e la Circoscrizione Europa Novacella hanno voluto organizzare un concerto per tutti, con le migliori musiche di Natale interpretate da Greta Marcolongo e la Tiger Dixie Band (Paolo Trettel, tromba – Stefano Menato, clarinetto – Fiorenzo Zeni, sax tenore – Andrea Boscheti, banjo e chitarra – Gigi Grata, sousaphone – Daniele Patton, drums).

Il concerto dell’Immacolata, dal titolo: “Ma che musica! Christmas edition”, inizierà alle ore 17 e anche per questo spettacolo sarà necessario riservare i biglietti presso il Teatro Cristallo, al botteghino o online: l’accesso al concerto – che si terrà all’aperto – infatti sarà consentito solo su prenotazione e con green pass rinforzato.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito previa prenotazione dei posti su www.teatrocristallo.it o presso la cassa del Teatro Cristallo che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12. In caso di pioggia i tre Racconti di Natale verranno spostati all’interno delle sale del Teatro Cristallo mentre il concerto dell’8 dicembre in caso di maltempo verrà annullato e non è previsto il recupero in altra data.

