In esclusiva allo Spazio Alfieri la sorprendente e delicata opera prima di Vincenzo Lauria Verso la notte. Una storia d’amore commovente e intensa, tra cinema e vita, tra sentimenti ed etica, che affronta in modo originale il tema della gelosia e dell’appartenenza del partner nelle relazioni di coppia. Il riferimento culturale è Roland Barthes di Frammenti di un discorso amoroso, di cui verranno letti alcuni brani nel reading dell’attrice Duné Medron, protagonista del film, che introdurrà la proiezione insieme a Paolo Minuto, docente di Storia del Cinema, direttore artistico del Valdarmo Cinema Festival.

“Fastidio. Sentimento di moderata gelosia che coglie il soggetto amoroso quando vede che l’interesse dell’essere amato è catturato e distolto da persone, oggetti o azioni che ai suoi occhi agiscono come altrettanti rivali secondari.(da Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi

I protagonisti sono due giovani iraniani aspiranti registi che cercano di portare a termine un documentario su una senzatetto. Maryam (Duné Medros) e Hesam (Alireza Garshasbi) hanno frequentato la stessa scuola di cinematografia, e forse non hanno molto in comune, ma giorno dopo giorno lavorando a stretto contatto finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altra. Sono due anime che si sono ritrovate, che si sono riconosciute e che si sono consegnate l’una all’altra… Ma il senso di appartenersi diventa, dopo non molto tempo, un confine scomodo… E forse nelle ragioni e nei deliri di Anna, Hesam e Maryam possono trovare delle risposte per la loro vita.

Il regista italiano Vincenzo Lauria la racconta con un occhio intimista e una cura particolare per la cultura iraniana da cui i due ragazzi provengono; un elemento di diversità che arricchisce il film e gli dona interesse al di là della materia convenzionale.

Da venerdì 10 dicembre, ore 19.15

Verso la notte

di Vincenzo Lauria

con Duné Medros, Paola Toscano, Alireza Garshasbi, Mohammad Hassan Zadeh, Keivan Abivar.

genere: drammatico – durata: 90 minuti – produzione: Italia 2020

Info www.spazioalfieri.it

Ingresso: intero € 8,00 – ridotto € 6,00 – ridotto studenti under 18 € 5,00