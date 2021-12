“Xmas Forever” di Tony Clifton Circus

L’11 dicembre ritorna a Roma, a Spin Time Labs, uno degli spettacoli più iconici e irriverenti di Tony Clifton Circus, XMAS FOREVER, l’analisi di una vita che rappresenta la più grande menzogna della Storia, la prima grande delusione della vita di un essere umano, l’ineluttabile rito iniziatico per entrare nella vita adulta: la smentita dell’esistenza di Babbo Natale. Non solo le guerre, la povertà, il terrorismo e l’arroganza rendono il mondo un posto più triste e insopportabile, ma anche la morte del sogno, dell’infanzia e della favola. In tutto questo Babbo Natale come si sente? Cosa pensa veramente del suo lavoro? Crede in se stesso? Cosa fa quando non è Natale? Forse conduce una vita come molti altri… forse è uno di noi.

TONY CLIFTON CIRCUS, nato nel 2001, vuole essere un’insegna luminosa, con lampadine colorate e ad intermittenza, utile a segnalare la presenza di qualcosa di inatteso. La formazione di questo “Circo dell’anomalia” è responsabilità di Nicola Danesi de Luca e Iacopo Fulgi.

Trovare una poetica, una linea di ricerca costante al lavoro del T.C.C. non è facile, quello che cercano di mettere in scena è la stranezza, l’anomalia; amano far ridere ma ancor più amano far strozzare la risata in gola allo spettatore. Da queste premesse nascono i loro spettacoli, veri e propri esperimenti di comicità estrema o meglio di estremismo comico, nei quali amano mischiare la più elementare demenzialità alla sottile eleganza poetica. I lavori di Tony Clifton Circus, oltre che in molti dei più importanti teatri e festival italiani, sono presenti da anni nei programmi di festival internazionali in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Israele, Repubblica Ceca, Belgio, Svizzera, Croazia.

Il CONSORZIO ALTRE PRODUZIONI INDIPENDENTI

Il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti (C.A.P.I.) si propone di unire artisti e compagnie, identificati per una poetica drammaturgica contemporanea e romana, che in tempi non sospetti, Nico Garrone, definì con l’acronimo di ICCP – iconoclasti, comici, concettuali, poetici. Quello che Garrone individuò più di dieci anni fa, fu proprio una linea estetica tutt’ora presente in molta della nuova scena romana. Una comicità che non rinuncia a un certo lirismo. Una drammaturgia, seppur di matrice intellettuale, dalla grande forza dissacrante, intessuta delle difficoltà e dei conflitti che hanno segnato gli ultimi anni della città Eterna. ​Per questo, abbiamo riunito sotto lo stesso consorzio artisti e compagnie, come Andrea Cosentino, Tony Clifton Circus, Dario Aggioli/Teatro Forsennato, le attrici e autrici di U.g.o., alcuni lavori di Gabriele Linari, la Compagnia Teatro Macondo e le produzioni che coinvolge, tra cui quelle della compagnia Barone Chieli Ferrari e le compagnie DuoEsperanto e la compagnia Exvoto. Inoltre sono coinvolte anche altre realtà lontane dalla Capitale, come la compagnia di Barletti/Wass, che ha sede in Germania, che da anni porta in scena in Italia i propri lavori, grazie alla collaborazione storica con Tony Clifton CircusPer

info e prenotazioni: consorzioapi@gmail.com