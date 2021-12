“Xmas Gala – Il concerto di Natale più divertente dell’anno”

Uno spettacolo divertente e per tutta la famiglia, in cui i comici interpreteranno personaggi in tema con le festività.

Un Babbo Natale confusionario (Diego Casale), l’enologo più famoso d’Italia, Chicco d’Oliva (Gianluca Impastato) e l’improbabile dietologo Dott. Sereno (Max Pieriboni) daranno consigli dopo le grandi abbuffate in famiglia.

A loro si aggiunge Pistillo, il folle personaggio amato da tutti i bambini.

Beppe Braida , con la sua travolgente simpatia cercherà di coordinare una serata in cui tutto dovrebbe funzionare a meraviglia…. dovrebbe, perché gli imprevisti sono in agguato tra stacchi musicali e disturbatori professionisti!

Lo spettacolo, ideato da Marco Caselle e Alex Negro e prodotto da Palco5, ha già avuto grande successo nel 2020, una scommessa dei due produttori che lo hanno messo in scena a porte chiuse per trasmetterlo in streaming nelle case di 25.000 spettatori che hanno acquistato l’accesso. Quest’anno avremo l’occasione di godercelo dal vivo a teatro.

La regia è affidata all’ormai esperta Melina Pellicano (A Christmas Carol – Musical, Il Principe Ranocchio – Musical, Broadway Celebration e “STARS a Pop Rock Celebration).

I NUMERI

Un format ormai collaudato quello dei grandi concerti tematizzati con oltre 100 artisti sul palco. È il caso di “Broadway Celebration” seguito da “STARS a Pop Rock Celebration”

50.000 spettatori in 2 anni

1.000 coristi italiani coinvolti

Ospitati nei più prestigiosi teatri e piazze d’Italia. Oltre 20 città tra cui Milano, Varese, Padova, Modena, Firenze, Livorno, Palermo e presto Napoli e Roma…

“Siamo convinti” affermano Marco e Alex “che il nostro pubblico apprezzerà ancora una volta questa nuova sfida, la presenteremo come da tradizione in anteprima nazionale nella nostra Torino e con la preziosa collaborazione del Sunshine Gospel Choir”.

INFO E BIGLIETTERIA:

Cell. 392.7401004 / 392.1454571

Mail info@palco5.net

BIGLIETTERIA ONLINE TICKETONE https://www.ticketone.it/artist/xmas-gala/

Orario spettacolo: Sabato 25 Dicembre ore 18:00 e 21:00

Prezzi spettacolo (esclusa prevendita):