Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Pappano dirige la Messa di Gloria di Rossini

Omaggio a Rossini, uno dei compositori più amati, in una serata dedicata ad alcune delle sue arie più belle. Protagonisti l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia giovedì 27 gennaio ore 19.30, repliche venerdì 28, ore 20.30 e sabato 29 ore 18.00), sul podio Sir Antonio Pappano assiduo interprete del repertorio lirico che oltre a essere Direttore Musicale della compagine romana, è anche Direttore del Covent Garden di Londra, tempio della lirica tra i più prestigiosi al mondo. Il programma offrirà l’occasione per un ritratto a tutto tondo della sfaccettata personalità del compositore pesarese, prolifico autore per i teatri più importanti dell’epoca, dal San Moisè di Venezia, al Teatro San Carlo di Napoli senza contare i teatri romani come il Teatro Argentina dove Rossini presentò in prima assoluta, nel 1816, il suo Barbiere di Siviglia.

Incentrato su composizioni scritte nel periodo napoletano, ovvero gli anni in cui Rossini scrisse per il teatro San Carlo, nella prima parte del concerto si avrà un assaggio del repertorio ‘serio’: la Sinfonia di Armida, alla quale seguono due arie “E a tanto giunger puote… Ah vieni nel tuo sangue vendicherò le offese” dall’Otello e “Quali accenti… Bella imago degli dèi” dalla Semiramide, ultima opera rossiniana prima dell’esilio francese, rappresentata a Venezia nel 1823 prima che il compositore lasciasse definitivamente l’Italia.

Ai prolifici anni napoletani risale anche la Messa di Gloria, per la quale Rossini attinge all’esperienza formativa giovanile, dell’apprendistato nella musica sacra, passaggio obbligato di ogni compositore dell’epoca. Scritta su commissione dell’Arciconfraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori per l’annuale festa, la Messa fu eseguita nel marzo 1820 nella Chiesa di San Ferdinando, frequentata dalla famiglia reale e dalla corte del re Ferdinando di Borbone. Importante e internazionale il cast con il soprano Eleonora Buratto, il contralto Teresa Iervolino, i tenori Lawrence Brownlee e Michael Spyrees e il basso Carlo Lepore. La produzione della Messa di Gloria eseguita dall’Orchestra e dal Coro di Santa Cecilia verrà incisa per Warner Classics.

giovedì 27 gennaio ore 19.30, venerdì 28 ore 20.30, sabato 29 ore 18.00

Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Eleonora Buratto soprano

Teresa Iervolino contralto

Lawrence Brownlee tenore

Michael Spyres tenore

Carlo Lepore basso

Rossini Armida Sinfonia

Semiramide “Quali accenti…Bella imago degli dèi”

Otello “E a tanto giunger puote… Ah vieni, nel tuo sangue”

Messa di Gloria

