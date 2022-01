Afghanistan il paese dilaniato

Il fragile sistema socio-politico che da sempre ha costituito l’architettura statale dell’Afghanistan è venuto drammaticamente a mancare con la crisi scoppiata nell’estate del 2021. Il repentino ritorno al potere delle milizie talebane ha prodotto una sorta di terremoto geopolitico che oggi lascia intuire una difficile e complessa ricomposizione delle dinamiche e dei rapporti multilaterali nell’intero continente asiatico. A rendere più precaria la ricomposizione nazionale, così come la nascita di un nuovo ordine regionale, anche il timore di una proliferazione del terrorismo jihadista e gli interessi dei grandi attori regionali nel quadrante afghano.

GLI AUTORI

Gregory Marinucci, Ilaria De Napoli, Federica De Paola, Antonella Palmiotti e Massimiliano Nima Lacerra. Curatela: Daniele Cellamare.

LA CASA EDITRICE

