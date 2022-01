Al Kismet la favola senza tempo di ‘Jack e il fagiolo magico’

Attraverso pupazzi e modellini rivive sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari una favola senza tempo, quella di Jack e il fagiolo magico. Domenica 23 gennaio alle ore 18 è in programma il nuovo appuntamento per la Stagione Famiglie a teatro 2021.22: lo spettacolo prodotto dalla Compagnia La luna nel letto – consigliato a un pubblico dai 2 agli 8 anni – era andato in scena a Monopoli durante l’ultima edizione del festival Maggio all’Infanzia con replica molto apprezzata da pubblico di giovanissimi e non. Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 – lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

Una storia emblematica che una attrice, anche burattinaia e macchinista come Maria Pascale, restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato sulla scena è un mobil fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell’animo umano.

BIGLIETTI

A partire da 8 euro

Acquistabili al botteghino del Teatro Kismet e sul circuito:

E’ disponibile un prezzo scontato per i possessori della Ki(d)smettere card, che si può ritirare gratuitamente a teatro durante gli spettacoli della stagione Famiglie a teatro.

Il programma completo della Stagione sul sito di www.teatridibari.it.

Info 080 579 76 67 – 335 80 52 211

botteghino@teatrokismet.it.